Am Befreiungstag: Kanye West bringt Pro-Nazi-Song raus

Kanye West (47) hat in den frühen Morgenstunden des 8. Mai sein neuestes Musikvideo zum Song "Heil Hitler (Hooligan Version)" veröffentlicht und damit für großes Aufsehen gesorgt. Pikanterweise wählte der Rapper gerade den europaweiten VE-Day [Anm. d. Red.: Tag der Befreiung], der an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, für die Premiere. In dem Song rechnet Kanye offen mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) ab, gibt ihr die Schuld an seiner Entfremdung von den vier gemeinsamen Kindern. Der Musiker bezichtigt die Unternehmerin, ihn "zu einem Nazi gemacht" zu haben, indem sie ihn angeblich von den Kindern fernhält. Besonders brisant: Kim soll laut Kanye in erster Linie die Kinder aufziehen, obwohl sie sich nach der Scheidung im November 2022 das Sorgerecht einvernehmlich teilen wollten.

Im Song rappt Kanye unter anderem über seine Ohnmacht, seine Kinder nicht ausreichend sehen zu dürfen, und beklagt eingefrorene Bankkonten. "Mit all meinem Geld und Ruhm darf ich meine Kinder immer noch nicht sehen", heißt es in einer Zeile. In mehreren Passagen wiederholt er zudem antisemitische Aussagen und bezeichnet sich selbst als "den Bösewicht". In weiteren Zeilen macht er seine Ex-Frau dann sogar für seinen Hass auf Juden verantwortlich. Zudem erwähnt Kanye seine aktuelle Ehe mit Bianca Censori (30). Er spricht offen darüber, wie er angeblich genießt, wenn seine Ehefrau sexuelle Kontakte mit anderen Männern hat.

Bereits in den vergangenen Wochen beschwerte sich der Rapper immer wieder öffentlich darüber, seine Kids nicht sehen zu dürfen. Das ließ Kim allerdings nicht auf sich sitzen. Eine ihr nahestehende Quelle betonte Ende April gegenüber Daily Mail: "Kanye kann die Kinder sehen, wann immer er will, es gibt keine Einschränkungen." Aus der Ehe der beiden gingen vier Kinder hervor: die Töchter North West (11) und Chicago West (7) sowie die Söhne Saint West (9) und Psalm West (6).

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

