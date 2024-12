So süß geht Jennifer Saros neuer Freund mit Sohn Keksi um

Für Jennifer Saro (28) steht das Wohlergehen ihres Sohnes an erster Stelle. Auch ihr Partner soll sich gut mit dem Kind der Ex-Bachelorette verstehen. Diesen hat Jennifer in Alexander Meyer (33) gefunden. "Er ist super liebevoll zu ihm", schwärmte die alleinerziehende Mutter vor Kurzem im Interview mit RTL. Der BVB-Torhüter spielt gerne mit Jennifers Sohn, den sie in der Öffentlichkeit Keksi nennt. Auch bei Gesprächen über FaceTime fragt ihr neuer Freund immer nach ihrem Kind. Jeden Abend, bevor Keksi schlafen geht, ruft der Sportler zum "Gute Nacht" sagen an.

Der neue Mann in ihrem Leben ist eine große Stütze für die Content-Creatorin. "Also tatsächlich könnte ich mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen, auch was Keksi betrifft. Als wäre er schon immer da gewesen", verriet die Influencerin im Promiflash-Interview bei den Reality Awards. Vor wenigen Tagen nahm der Fußballer seine Freundin und den Sohnemann mit zum BVB-Weihnachtssingen in Dortmund. Zu dritt stimmten sie sich auf die gemütliche Weihnachtszeit ein.

Der Terminkalender der Mutter und Influencerin ist stets gefüllt. Jennifer öffnete sich gegenüber RTL: "Mein Leben ist immer Stress. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich irgendwann am Tag entspannt bin." Jennifers Sohn Keksi braucht aufgrund eines Gendeffekts mehr Hilfe und Aufmerksamkeit als andere Kinder. Er wurde mit dem "Prader-Willi-Syndrom" diagnostiziert. "Er würde also endlos den ganzen Tag essen. Und ansonsten gibt es noch andere Eigenschaften, wie dass er sich geistig und körperlich langsamer entwickelt als andere", erklärte die Ex von Fynn Lukas Kunz (27).

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem neuen Freund und ihrem Sohn, Oktober 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

