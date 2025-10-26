Melina Hoch und Max verraten: So wird Forsthaus-Staffel

Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) sind Teil der neuen "Forsthaus Rampensau Germany"-Staffel und gaben nun einen spannenden Vorgeschmack auf die neue Staffel. Im Gespräch mit Promiflash machten die beiden Reality-TV-Stars neugierig auf das, was kommen wird. "Die neue Staffel wird wild", versprach Melina und fügte hinzu, dass die Charaktere der teilnehmenden Prominenten für besonders interessante Situationen sorgen könnten. Max betonte, dass die Zuschauer mit unerwarteten Wendungen rechnen dürfen: "Ganz neue Bande werden zwischen Menschen geknüpft, wo man das nicht denkt."

Neben dem Versprechen für eine aufregende Staffel sprachen Melina und Max über das, was das Publikum erwarten kann. Die beiden Realitystars deuteten an, dass es nicht nur um spannende Herausforderungen und Konflikte gehen wird, sondern auch um einzigartige und ungewöhnliche Beziehungen, die sich im Verlauf der Sendung entwickeln könnten. "Neue Konstellationen", wie Melina es ausdrückte, sollen die Staffel besonders machen. Max bestätigte: "Es wird auf jeden Fall spannend."

Melina und Max machen nicht zum ersten Mal in der Reality-TV-Welt auf sich aufmerksam. Beide standen bereits bei unterschiedlichen Formaten im Rampenlicht und konnten mit ihrer unterhaltsamen Art das Publikum begeistern. Besonders bei solchen Produktionen entstehen oft enge Freundschaften oder auch hitzige Rivalitäten. Ob Melina und Max in der neuen Staffel ebenfalls überraschende Allianzen eingehen werden? Die Fans der Sendung dürfen gespannt sein, wie sich die Dynamik der Gruppe im "Forsthaus Rampensau Germany" entwickelt.

Joyn / Nadine Rupp Max Bornmann und Melina Hoch, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025