Nick Jonas feiert Geburtstag am Set von "Camp Rock 3"

Nick Jonas (33) hat seinen 33. Geburtstag nun auf besondere Weise gefeiert – nämlich am Set von "Camp Rock 3". Der Sänger und Schauspieler, bekannt aus der beliebten Disney-Reihe, stand dort gemeinsam mit seinen Brüdern Kevin (37) und Joe Jonas (36) für den neuen Teil vor der Kamera. Begleitet wurde er von seiner Frau Priyanka Chopra (43). Auf Instagram teilte er eine Reihe von Bildern und Videos, die ihn mit seinen Liebsten in der idyllischen Natur des Drehorts und beim Geburtstagsdinner zeigen. Nick schrieb dazu: "Irgendwie feiere ich meinen Geburtstag zum dritten Mal am Set von Camp Rock? 15, 17 und jetzt der bisher beste, 33 mit meinem Herz @priyankachopra."

Auch Priyanka zeigte sich auf Social Media von ihrer romantischen Seite. Sie veröffentlichte eine Serie von Fotos, die das Paar bei früheren Geburtstagsfeiern zeigen, und schrieb dazu: "Während wir dich heute feiern, mein Lieber, denke ich zurück an all die wundervollen 16. Septembertage, die ich im Laufe der Jahre mit dir verbringen durfte." Unter den Bildern ist auch ein gemeinsames Foto mit der 3-jährigen Tochter Malti Marie zu sehen.

Die Dreharbeiten zu "Camp Rock 3" laufen laut People Magazine derzeit in Vancouver, nachdem Disney die Produktion offiziell bestätigt hat. Neben den Jonas Brothers, die auch als ausführende Produzenten fungieren, gehört Demi Lovato (33) wieder zum Team. Zudem kehren bekannte Gesichter wie Maria Canals-Barrera zurück, die erneut Mitchies Mutter Connie verkörpert. Verstärkung gibt es außerdem durch frische Talente wie Liamani Segura und Malachi Barton, die als neue Charaktere die Geschichte bereichern. Der Film erzählt, wie die Jonas Brothers als Band "Connect 3" ihr geliebtes Camp Rock besuchen, um nach einem Opening Act für ihre Reunion-Tour zu suchen. Ein Starttermin steht zwar noch nicht fest, doch die Fans dürfen sich schon jetzt auf die Rückkehr eines Kultklassikers freuen.

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

Instagram / nickjonas Die "Jonas Brothers" am Set vom "Camp Rock 3"

IMAGO / FAMOUS Demi Lovato und die Jonas Brothers im Jahr 2010