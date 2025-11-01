Auf der Bühne: Nick Jonas erleidet peinliche Hosen-Panne

Nick Jonas (33) sorgte bei einem Konzert der Jonas Brothers für einen unfreiwillig komischen Moment. Während ihres Auftritts in Tampa, Florida, als Teil der "Jonas20: Greetings From Your Hometown"-Tour am 22. Oktober, bemerkte der Sänger mitten im Song "Please Be Mine", dass sein Hosenstall geöffnet war. Ein Fan hielt den peinlichen Augenblick auf TikTok fest, wo das Video schnell für viele Lacher sorgte.

Nicks Gesicht lief laut Kommentaren "knallrot", aber er blieb professionell und beendete das Lied. Danach schloss er zügig seinen Reißverschluss und wandte sich an seine Brüder Joe und Kevin Jonas (37): "Nicht einer von euch konnte mir sagen, dass mein Hosenstall die ganze Zeit offen war?" Joe nahm die Situation mit Humor und antwortete trocken: "Übrigens, dein Hosenstall war offen."

Das ist allerdings nicht der einzige Zwischenfall, der während der Tour passierte. Bereits vor fünf Wochen sorgte ein Konzert in Portland, Oregon, für Aufregung, als auf einer oberen Plattform der Bühne plötzlich ein kleines Feuer ausbrach. Die Fans bemerkten die Flammen sofort, doch zum Glück befand sich keiner der drei Brüder in Gefahr und der Brand wurde schnell gelöscht. Die Bühnenshow ging trotz des Schreckmoments wie geplant weiter – das Publikum feierte die Musiker laut US Magazine dafür mit tosendem Applaus.

Getty Images Nick Jonas besucht die Ralph-Lauren-Show während der New York Fashion Week, 10. September 2025

Getty Images Die Jonas Brothers, 2025

Getty Images Nick Jonas, 2025

