"Yellowstone"-Star Josh Lucas hat seine Brianna geheiratet

Josh Lucas und Brianna Ruffalo haben sich getraut: Der Schauspieler und die Meteorologin haben sich vor wenigen Tagen bei einer atemberaubenden Zeremonie das Jawort gegeben. Für ihre Hochzeit wählten die beiden nicht irgendeine Kirche aus: Josh und Brianna heirateten im Vatikan! Auf Instagram teilt Brianna imposante Eindrücke des Tages: Sie in einem trägerlosen, engen Kleid aus weißer Spitze. Ihr Bräutigam in einem klassischen dunklen Anzug mit Krawatte.

Für Brianna, deren Wurzeln in Italien liegen und die mit dem katholischen Glauben groß wurde, scheint mit der Hochzeit im Vatikan ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein. "Mann und Frau. Wir fühlen uns unglaublich gesegnet, dieses Sakrament gemeinsam im Herzen der katholischen Kirche und heiligen Stadt empfangen zu haben. Wir sind den vielen Menschen dankbar, die uns zu diesem besonderen Moment verholfen haben. [...] Danke, dass ihr unseren Hochzeitstag so schön und einfach gemacht habt", schwärmt sie. Der Yellowstone-Darsteller stimmt dem zu. Er kommentiert die Bilder mit den Worten: "Ich liebe dich! Definitiv einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich bin so, so dankbar."

Knapp anderthalb Jahre waren Josh und die Wetterfrau ein Paar, bevor er im Juni 2024 im Sommerurlaub in Italien die Frage aller Fragen stellte. Für den 54-Jährigen ist es bereits die zweite Ehe: Von 2012 an war er mit Jessica Ciencin Henriquez verheiratet, die beiden bekamen kurz nach der Hochzeit sogar gemeinsamen Nachwuchs. Besonders gut sollen die beiden aber nicht auseinandergegangen sein. Seine Ex-Frau unterstellte Josh damals sogar einen Seitensprung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Lucas und Brianna Ruffalo

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Lucas und Brianna Ruffalo im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Lucas und Jessica Ciencin Henriquez im Oktober 2013

Anzeige