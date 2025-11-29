Darya bestätigt: Sie & Fabio Knez sind tatsächlich getrennt

Darya Strelnikova (32) hat die Gerüchte um eine Trennung von Fabio Knez nun offiziell bestätigt. In einem emotionalen Statement auf Instagram wandte sich das Model direkt an ihre Fans: "Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist." Gründe für das Ende der Beziehung nannte sie nicht und betonte, dass Details privat bleiben sollen. Die Social-Media-Ikone erklärte weiter, dass sie, um Hater-Kommentare einzudämmen, zukünftig konsequent blockieren werde und lobte stattdessen diejenigen, die mit liebevollen Worten und Verständnis reagierten. "Ihr wisst gar nicht, wie sehr das gerade hilft", schrieb sie in ihrer Story.

Besonders enttäuscht zeigte sie sich über die Kommentare unter einem kürzlich veröffentlichten Reel von ihr: "Dass mir Dinge wie Fehlgeburten, Kind verloren, Todesfälle oder sonstige tragische Geschichten unterstellt werden, ist nicht nur verletzend, es ist respektlos. Vor allem, weil solche Kommentare zum größten Teil von Frauen kommen. Und genau das schockiert mich." Der Clip sollte zeigen, wie es emotional aktuell in ihr aussieht. Darya machte deutlich, dass sie Zeit für sich brauche, um mit der Situation umzugehen. Ihren Followern versicherte sie aber, dass sie auch weiterhin ihr echtes Leben ohne künstliche Dramatik teilen werde.

Schon in den vergangenen Tagen hatten viele Fans beobachtet, dass die Dubai-Auswanderer auf ihren bisherigen Kanälen plötzlich getrennte Wege gingen. Fabio tauchte allein in ihrem gemeinsamen Podcast "Zwischen Likes & Liebe" auf und teilte mit: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren." Auch der gemeinsame YouTube-Kanal wurde auf Eis gelegt. Bei einer Fragerunde auf Instagram sprach das Model offen von mentaler Belastung und der Unterstützung ihres Freundeskreises, erwähnte ihren Verlobten aber mit keinem Wort.

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova, Oktober 2025

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar