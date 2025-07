Er wagt sich zum dritten Mal in den Fame-Fighting-Ring

Fame Fighting 3 steht in den Startlöchern: Am 18. Oktober geht das Promi-Box-Event in die nächste Runde. Zwei Kandidaten wurden bereits bestätigt: Marvin Manson und Can Kaplan. Zu ihnen gesellt sich nun der offizielle dritte Kandidat – und er ist definitiv kein Neuling. Wie Veranstalter Eugen Lopez auf Instagram bekannt gibt, ist Aleks Petrovic (34) das dritte Jahr in Folge dabei: In der Gewichtsklasse Heavyweight wird er sich erneut der sportlichen Herausforderung stellen.

Bei seinem Debüt im Fame Fighting unterlag Aleks 2022 noch seinem Gegner Diogo Sangre (30), doch das war für ihn kein Grund aufzugeben. Stattdessen trainierte er hart und bewies in der zweiten Runde eiserne Disziplin. Das zahlte sich aus: Im Kampf gegen Chris Broy (36) triumphierte er eindrucksvoll durch einen K.O. nach nur zwei Minuten. Wie der Veranstalter in dem Beitrag betont, hat sich der gebürtige Serbe ein klares Ziel gesteckt: "Dieses Jahr will er seine Siegesserie ausbauen und mit großen Schritten auf den Titel zulaufen."

Wie entschlossen Aleks ist, dieses Mal erneut im Ring zu brillieren, machte er auch im Interview mit Bild deutlich. "Bisher stehe ich bei einer neutralen Bilanz – ein Sieg, eine Niederlage. Ich möchte den Abend mit einer positiven Bilanz verlassen. Der zweite Sieg muss her", zeigte sich der Temptation Island V.I.P.-Star kämpferisch. Wem er im Ring gegenüberstehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

