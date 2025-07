Kinderstar Delivio Misiedjan stirbt im Alter von 12 Jahren

Der niederländische Kinderstar Delivio Misiedjan ist am 17. Juli 2025 im Alter von nur zwölf Jahren an den Folgen einer seltenen Krebsart verstorben. Der frühere Schauspieler der holländischen Version der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kämpfte seit 2023 gegen Non-Hodgkin-T-Zell-Krebs, eine besonders aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs. In einem bewegenden Statement auf der Facebook-Seite "Support4Delivio" teilte die Familie seinen Tod mit: "Delivio hat sich in Ruhe und Frieden von uns verabschiedet. Seine schönen letzten Worte an uns alle: 'Ich liebe euch alle. Ich bin immer bei euch. Ihr müsst alle stark bleiben.'"

Bekannt wurde Delivio durch seine Rolle als Manu Mauricius, die er zwischen 2019 und 2020 in der beliebten RTL-Serie spielte. Laut Angaben seiner Familie und seines Onkels war die größte Leidenschaft des jungen Talents neben der Schauspielerei auch der Fußball und das Modeln. Doch die Diagnose im Jahr 2023 veränderte sein Leben und das seiner Familie schlagartig: Die Erkrankung begann mit Schmerzen im Arm und in der Schulter, bevor die Ärzte feststellten, dass er an einer äußerst seltenen und schwer zu behandelnden Krebserkrankung litt. Trotz intensiver Behandlung und zahlreicher Chemotherapien war seine Genesung ungewiss, und die Familie musste sich mit der Möglichkeit eines Verlusts auseinandersetzen.

Für Delivio und seine Familie war die Zeit nach der Diagnose besonders belastend, nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Seine Mutter gab ihren Job auf, um sich vollständig um ihn zu kümmern, während Unterstützer über die Spendenseite "Doneeractie" Mittel sammelten, um ihm in den letzten Jahren noch besondere Erlebnisse zu ermöglichen. Neben den finanziellen Schwierigkeiten stellte die Familie immer den Zusammenhalt in den Vordergrund: "Wir sind so stolz auf dich. Für immer", schrieb sie zum Abschied. Delivio hinterlässt seine Eltern und eine jüngere Schwester, die sich nun mit vielen Unterstützern an die gemeinsam geschaffenen Erinnerungen zurückerinnern können.

Delivio Misiedjan, Kinderstar

Delivio Misiedjan, Schauspieler

Delivio Misiedjan

