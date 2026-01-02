Amy Harts Sohn hat schon einen Namen für Geschwisterchen

Nach einigen Rückschlägen erwartet Amy Hart aktuell ihr zweites Kind. Mit ihrem Mann Sam Rason hat die britische Love Island-Bekanntheit bereits einen Sohn – und der kann es offenbar gar nicht erwarten, großer Bruder zu werden. In einer Instagram-Story lässt Amy ihre Fans an einem besonderen Moment unter dem Weihnachtsbaum teilhaben: Um Söhnchen Stanley auf seine neue Rolle vorzubereiten, bekam er zwei Puppen, einen Jungen und ein Mädchen, geschenkt. Obwohl Mama und Papa das Geschlecht des Babys noch nicht kennen, weiß Stanley offenbar schon mehr: "Er sagt seit Tag eins, dass das Baby ein Mädchen namens Rosie ist, und wenn ich ihn frage, wie wir das Baby nennen sollen, wenn es ein Junge ist, sagt er: 'Nein, Mama, sie heißt Rosie'", witzelt Amy. Dabei scheint sie selbst nicht wirklich zu glauben, dass ihr zweites Kind ein Mädchen wird.

Das Geschlecht wird für Amy und Sam wohl sowieso eine weniger große Rolle spielen. Der Realitystar erlitt vor seiner Schwangerschaft gleich zwei Fehlgeburten. Die Verluste hinterließen Spuren bei Amy, wie sie in einem Gespräch mit Daily Mail verriet. Sie habe danach zwar versucht, wieder normal in den Alltag zurückzufinden und nicht zu viel darüber nachzudenken, aber es sei ihr schwergefallen. Während ihrer jetzigen Schwangerschaft sei sie allgemein vorsichtiger geworden. Ihr Mann verhalte sich sogar "ängstlicher" aufgrund ihrer Vorgeschichte. "Sam ist sehr aufgeregt, aber auch ziemlich nervös. Er sagt: 'Bis das Baby da ist, kann ich mich nicht mehr entspannen'", erzählte die 33-Jährige.

Trotz aller Sorgen und Bedenken scheint die Schwangerschaft mit Baby Nummer zwei ein echter Segen für Amy und Sam zu sein. Anfang November präsentierte die Britin ihren Fans stolz ihren schon groß gewachsenen Babybauch mit samt der Ultraschallbilder. "Die letzten Monate waren schwierig, aber wir könnten nicht glücklicher sein, dass Stanley nun bald ein Geschwisterchen bekommt", meinte sie in dem Ankündigungspost. In dem Video verbringt die Familie einen besonderen Tag auf einem Kürbisfeld. Dabei kommt es zu einem herzerwärmenden Moment, in dem der kleine Stanley und sein Papa sich Kürbisse unter die Pullover schieben und Mamas Bauch nachahmen. Der Junge verkündet den Fans stolz, dass nicht nur seine Mutter, sondern auch er ein Baby im Bauch habe.

amyhartxo Amy Hart und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / amyhartxo Amy Harts Sohn Stanley an Weihnachten 2025

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024