Dieser Berliner TV-Darsteller ist bald im "Tatort" mit dabei

Hannes Hellmann, bekannt durch seine langjährige Rolle in "Notruf Hafenkante", kehrt auf die TV-Bildschirme zurück. Der Schauspieler wird am 7. Dezember 2025 im Münster-Tatort in der Rolle des Kurt Hobrecht zu sehen sein. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Besonders emotional ist für ihn der Dreh mit Mechthild Großmann, die in dieser Folge letztmals als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm auftritt. Hellmann und Großmann verbindet eine 45-jährige Zusammenarbeit, die am Theater an der Ruhr begann. Doch damit nicht genug: Bereits am 9. Januar 2026 übernimmt Hellmann in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" eine Rolle und spielt den Zwillingsbruder von Uwe Fellensiek.

Der vielseitige Schauspieler schaut auf eine beeindruckende Karriere zurück, die über 200 Film- und Fernseharbeiten umfasst. Daneben unterrichtet er Nachwuchstalente an renommierten Institutionen und bietet Workshops sowie Coachings an. Nach seinem Ausstieg aus "Notruf Hafenkante" hat Hellmann keine Absicht, sich zur Ruhe zu setzen. Stattdessen widmet sich der 71-Jährige mit Begeisterung neuen Projekten – sowohl vor der Kamera als auch in seinen anderen kreativen Tätigkeiten. Bereits seit 2019 veröffentlicht er wöchentlich seine "Hellmanns Erhellende Fabeln", witzige Karikaturen mit gereimten Vierzeilern, die Tierfabeln ein modernes Gesicht geben. Auch künstlerisch ist Hellmann aktiv und stellt regelmäßig seine grafischen Arbeiten aus.

Neben Schauspiel und Kunst hält sich der gebürtige Berliner mit Aikidō, einer japanischen Kampfkunst, körperlich und geistig fit. Seit über 20 Jahren schöpft er daraus Kraft und nutzt die Techniken, um effizient zu bleiben – sowohl im Alltag als auch am Set. Der Multitalentierte beschreibt seine vielseitigen Aktivitäten mit Begeisterung: "Ich habe viele Leidenschaften, warum sollte ich also in Rente gehen?" Die Kombination aus körperlicher Bewegung, kreativer Arbeit und seinem anhaltenden Engagement im Schauspiel scheint für Hannes Hellmann das perfekte Rezept für anhaltende Energie zu sein.

WDR / Frank Dicks Hannes Hellmann mit Metchhild Großmann in "Tatort"

Mathias Bothor Hannes Hellmann, Schauspieler

ZDF / Boris Laewen Notruf Hafenkante mit Hannes Hellmann