Ekel vor Kaugeräuschen: Martin Rütter leidet an Misophonie

Martin Rütter (55), bekannt aus der Sendung "Der Hundeprofi", hat offenbart, dass er an Misophonie leidet – einer starken emotionalen Reaktion auf bestimmte Geräusche, insbesondere Essgeräusche. Im Podcast "Toast Hawaii" schilderte der Hundeexperte, wie ihn Kaugeräusche regelrecht aus der Fassung bringen können. Die Symptome traten erstmals in einer früheren Beziehung auf, als ihm die Essgeräusche seiner damaligen Partnerin zunehmend unerträglich wurden. "Guck mal, weil die Liebe so erloschen ist, kannst du es nicht mehr ertragen, wie sie kaut", reflektierte er rückblickend. Doch auch später – bei Freunden und sogar bei seinen Kindern – stellte sich diese Sensibilität als belastend heraus.

Die Diagnose Misophonie erhielt Martin schließlich durch einen Hinweis seiner Podcast-Partnerin Katharina Adick. Seitdem versteht der Hundetrainer, warum ihn viele Essgeräusche so stark belasten – auch wenn sie objektiv weder lauter noch anders sind als seine eigenen. "Das ist wirklich schlimm, weil die Menschen, die die Geräusche beim Essen machen, eigentlich keine anderen Geräusche machen als ich", erläuterte er. Interessanterweise stören ihn schmatzende Hunde dagegen nicht. Mit zunehmendem Alter, so gab er zu, empfindet er die Kaugeräusche jedoch als immer belastender.

Abseits seiner Geräusch-Sensibilität ist Martin vor allem als Hundetrainer bekannt und begeistert seine Fans regelmäßig mit praxisnahen Tipps und humorvollen Anekdoten. Durch zahlreiche TV-Projekte und Podcasts hat er große Erfolge gefeiert, gewährt jedoch auch immer wieder private Einblicke, die ihn nahbar wirken lassen. Seine Offenheit über ein Thema wie Misophonie wirft ein neues Licht auf den beliebten Moderator – und zeigt, dass selbst erfolgreiche Persönlichkeiten im Alltag mit Herausforderungen konfrontiert sind, die viele Menschen nachvollziehen können.

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020

