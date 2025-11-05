Hundetrainer Martin Rütter kündigt Abschied von der Bühne an

Martin Rütter (55) macht Schluss mit der großen Bühne – und verrät, wann der Vorhang fällt. Der Hundeprofi und Entertainer kündigte in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel an, im kommenden Jahr ein letztes Mal auf Tour zu gehen und danach seine Bühnenkarriere zu beenden. "Dann war ich 25 Jahre unterwegs, wir reden von 1.500 Bühnenshows und 1.000 Vorträgen. Das ist ein Brett", betonte der 55-Jährige. Während seine TV-Formate bei VOX und RTL weiterhin laufen, will sich Martin von der strapaziösen Tourroutine verabschieden – ohne Bruch, aber mit klarer Linie.

Inhaltlich bleibt sich der Tierpsychologe treu, nur der Rahmen ändert sich. Auf der Bühne habe er nach wie vor "Riesenspaß, auf der Bühne rumzuhüpfen." Zugleich sei das Leben unterwegs kräftezehrend: "Jeden Tag eine andere Stadt, ein Leben im Hotel, den Kalender auf Jahre ausgebucht. Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt", erklärte er. Den Rückzug vom Tourleben versteht Martin nicht als Abschied vom Publikum: "Ich ziehe mich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, sondern werde mich weiterhin für Tierschutz einsetzen und dosiert im Fernsehen auftreten." Warum jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, formulierte er deutlich: "Ich möchte nur selbst bestimmen, wann es vorbei ist mit dem Tourleben, und nicht warten, bis die Hallen halb leer sind und die Leute sagen: Früher war er gut."

Abseits der Scheinwerfer ist Martin seit vielen Jahren ein verlässliches Gesicht für alle, die mit Hunden leben. In Formaten wie "Der Hundeprofi" oder "Die Unvermittelbaren" zeigt der gebürtige Nordrhein-Westfale immer wieder, wie sehr ihm Mensch-Hund-Beziehungen und der Tierschutz am Herzen liegen. Persönliche Einblicke gewährte der Entertainer zuletzt auch außerhalb des Studios: Er erzählte von einem prägenden Familienhintergrund und Startbedingungen. Gegenüber "Edeltalk" behauptete die TV-Bekanntheit: "Meine Eltern waren als Eltern nicht geeignet."

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020

Instagram / olafmoehle Olaf Moehle mit Sonja Zietlow und Martin Rütter, Dezember 2022