US-Soap-Legende Eileen Fulton ist mit 91 Jahren verstorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Eileen Fulton ist am 14. Juli 2025 in ihrer Heimatstadt Asheville, North Carolina, verstorben. Die legendäre Darstellerin, die 91 Jahre alt wurde, litt laut einer öffentlichen Todesanzeige an den Folgen eines längeren gesundheitlichen Abbaus. Bekannt wurde Eileen durch ihre Rolle als Lisa Grimaldi in der US-Daily-Soap "As the World Turns", in der sie von 1960 bis zur Einstellung der Serie im Jahr 2010 mitspielte – eine bemerkenswerte Karriere von 50 Jahren in ein und derselben Rolle.

Neben ihrer prägenden Arbeit an der Soap-Opera, die unter anderem auch in Europa auf Sendung ging, war Eileen (✝91) eine facettenreiche Künstlerin. Die 1933 in Asheville geborene Margaret Elizabeth McLarty, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, hatte bereits in ihrer Kindheit eine Leidenschaft für die Bühne entwickelt. Sie spielte nach dem Ende ihrer Soap-Karriere ab etwa 2010 in Stücken wie "My Fair Lady" am Connecticut Repertory Theatre und verfasste außerdem mehrere Kriminalromane. 2004 wurde sie mit dem Daytime Emmy Award für ihr Lebenswerk geehrt, eine Auszeichnung, die ihre immense Bedeutung für das Genre würdigte.

Das Privatleben der Schauspielerin war bewegt: Eileen war dreimal verheiratet, ihre Ehen mit Bill Cochrane, Danny Fortunato sowie Rick McMorrow hielten jedoch nicht dauerhaft. Über ihre kurzen und intensiven Liebesgeschichten sprach sie nur selten öffentlich, konzentrierte sich stattdessen auf ihre Kunst und Familie. Zuletzt hinterlässt sie einen Bruder, eine Nichte und deren Kinder. Eileen und ihr Talent bei der Darstellung der resoluten und glamourösen Lisa Grimaldi werden jedoch unvergessen bleiben.

Getty Images Eileen Fulton, August 2010

Getty Images Eileen Fulton, Februar 2004

Getty Images Eileen Fulton, Mai 2004

