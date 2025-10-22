Yeliz Koc verrät: Ihre Ex-Freunde machten sie zur Furie

Yeliz Koc (31) hat am Samstagabend beim Fame-Fighting-Spektakel für Schlagzeilen gesorgt – allerdings nicht im Ring, sondern mit klaren Worten über ihre Vergangenheit. Im Gespräch mit Bild rechnete der Realitystar mit früheren Partnern ab und erklärte offen, was sie in Beziehungen zur Furie werden ließ. "Bei mir dauert es lange, bis ich richtig an die Decke gehe", sagte Yeliz. Doch ihre Ex-Freunde hätten es immer wieder geschafft, diesen Punkt zu erreichen. Besonders wütend mache sie, wenn Männer Konflikten aus dem Weg gingen. "Ich habe immer Männer erwischt, die vor Konfrontationen, Streit und Diskussionen weglaufen. So was macht mich richtig sauer. Ich muss im Hier und Jetzt alles geklärt haben, sonst habe ich keine ruhige Nacht", sagte sie.

Zu den Ex-Partnern, mit denen Yeliz schlechte Erfahrungen verbindet, zählen unter anderem die Reality-TV-Bekannten Johannes Haller (37), Jannik Kontalis (29) und Yasin Mohamed (34). Und natürlich Jimi Blue Ochsenknecht (33), mit dem sie die gemeinsame Tochter Snow (4) hat. Frisch verliebt ist die Unternehmerin derzeit nicht – und das sei auch kein Zufall, erklärt sie. "Die Eigenschaften meiner Ex-Partner suche ich im nächsten Mann auf jeden Fall nicht. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch Single. Es gibt keine vernünftigen erwachsenen Männer mehr", sagte Yeliz. Viel Zeit für Dates bleibe ohnehin nicht: Sie sei ausgelastet, genieße den direkten Kontakt mit ihren Followern bei Auftritten und schätze klare Verhältnisse im Alltag.

Auch ohne Partner scheint Yeliz jedoch erfüllt. Die gemeinsame Tochter mit Jimi Blue, Snow, steht im Mittelpunkt ihres Lebens. Sie ist mittlerweile vier Jahre alt und laut Yeliz dabei, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln: "Meine Tochter ist jetzt vier und ich habe das Gefühl, sie wird definitiv selbstbewusster und stärker werden als ich", sagt sie. Die Influencerin betont, wie sehr sie persönlich durch ihre Rolle als Mutter gewachsen sei: "Ich habe gebraucht, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin." Die Beziehung zu Jimi Blue, mit dem sie Snow großzieht, scheint trotz aller Differenzen harmonisch zu verlaufen. Einen Neuanfang dieser einstigen Liebe hatte der Schauspieler jüngst selbst nicht ausgeschlossen. Doch Yeliz lässt lieber ihre Fortschritte als Mutter für sich sprechen.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed, Realitystars

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023