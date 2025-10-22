Royals
"Temptation Island VIP"-Laurenz bereut die Whirlpool-Szene

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Bei Temptation Island V.I.P. sorgte eine brisante Szene in der Staffel für Aufmerksamkeit: Laurenz Pesch und Marwin Klute verbrachten eine feuchtfröhliche Zeit im Whirlpool – in Gesellschaft mehrerer Verführerinnen. Im Gespräch mit Promiflash betonte Laurenz nun, dass er diese Aktion im Nachhinein bereut. "Rückwirkend denke ich mir auch, wir waren zu betrunken die ganze Zeit, wir haben falsche Entscheidungen getroffen", erklärte der Reality-TV-Star und zeigte sich vor allem verärgert, dass dies bereits in der zweiten Folge zur Sprache kam: "Das ist jetzt schon ein Negativbild auf die Männervilla. Das ist blöd."

Auch Wladi Gärtner äußerte sich im Interview zu der Whirlpool-Szene. Zunächst habe er, wie auch Alex, das Treiben der beiden kritisch beurteilt, gestand jedoch: "Dann haben wir gesagt: 'Ne, alles cool, mach das mal.'" Bei Laurenz blieb jedoch ein mulmiges Gefühl zurück, gerade in Hinblick auf das Bild, das er und die anderen Männer abgeben: "Wir haben immer probiert, die Situation zu vermeiden, aber das klappt natürlich nicht immer." Gleichzeitig ließ Laurenz durchblicken, dass die bisherigen Ereignisse in der Männervilla wohl nur der Anfang waren: "Wir sind gerade bei 20 Prozent von der Show, glaub' ich, angekommen. Dann könnt ihr euch denken, wie der Rest wird."

Bereits zu Beginn der Staffel schockierten die Ereignisse in der Männervilla die Partnerinnen der Teilnehmer, die erste Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen bekamen. Besonders das Zusammenspiel von Alkohol und ausgelassenen Momenten hat immer wieder für Spannungen gesorgt. Laurenz, der sich als Teil verschiedenster Reality-Projekte bereits einen Namen gemacht hat, wurde diesmal allerdings sichtlich von seinem lockeren Auftreten eingeholt – ein Dilemma, das Reality-TV-Stars immer wieder herausfordert: die Grenze zwischen Unterhaltungsfaktor und den Konsequenzen zu Hause.

