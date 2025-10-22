Messer an der Kehle: P. Diddy wurde wohl im Knast attackiert

Ein Schockmoment für Sean "Diddy" Combs (55) hinter Gittern: Ein Mithäftling soll es geschafft haben, in die Zelle des Rappers im Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn einzudringen und ihn im Schlaf mit einem Messer zu bedrohen. Wie sein langjähriger Freund Charlucci Finney laut OK! Magazine berichtet, wachte der Musiker mit einer Klinge an seiner Kehle auf. Ob Diddy den Angreifer selbst abwehren konnte oder ob das Eingreifen von Wärtern die Situation entschärfte, ist unklar. Finney vermutet jedoch, dass es eher eine Drohung war als ein tatsächlicher Angriff: "Wenn dieser Typ ihn hätte verletzen wollen, hätte er es getan."

Die Haftbedingungen im MDC, wo der Musiker seit September 2024 eine 50-monatige Strafe verbüßt, stehen schon länger in der Kritik. Seine Anwälte prangerten die unmenschlichen Zustände in einem Schreiben an, insbesondere die mangelhafte Verpflegung, bei der Lebensmittel teilweise von Maden befallen sein sollen. Kürzlich beantragte sein Team eine Verlegung in das weniger stark gesicherte Gefängnis Fort Dix in New Jersey, um Besuche von Familie und Rehabilitationsmaßnahmen zu erleichtern. Auch wurde öffentlich, dass sich Diddy offenbar mit einem Gnadengesuch an US-Präsident Donald Trump wandte, dessen Antwort jedoch bislang nicht eindeutig ausfiel.

Die Beziehung zwischen Trump und dem Musiker, der auch unter dem Namen Puff Daddy bekannt ist, galt früher als freundschaftlich, geriet jedoch mit Trumps Eintritt in die Politik ins Wanken. Trotz des aktuellen Konflikts und der ernsten Lage erinnert der Vorfall daran, dass Diddy als ikonischer Musiker von Harlem aus eine beeindruckende Karriere startete. Freunde und Verbündete sind überzeugt, dass er auch diesen Rückschlag überstehen wird. Laut einer Quelle von TMZ soll noch in dieser Woche feststehen, ob Trump Diddys Strafmaß mildern wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Imago US-Präsident Donald Trump am 11. September 2025