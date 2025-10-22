Zum 45. Geburtstag: Kim Kardashian kauft Nachbaranwesen

Kim Kardashian (45) gönnte sich zu ihrem 45. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: eine bemerkenswerte Erweiterung ihres Anwesens. Der Reality-Star hat das Nachbarhaus ihres aktuellen Wohnsitzes nahe Los Angeles für stolze sechs Millionen Euro erworben. Wie TMZ berichtete, verfügt die neue Luxusimmobilie von Kim über 459 Quadratmeter und bietet unter anderem vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, mehrere Kamine, ein Spa sowie eine beeindruckende Aussicht.

Der Kauf des Nachbarhauses kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kims bestehendes Anwesen ohnehin einer umfassenden Renovierung unterzogen wird. Für Gesprächsstoff sorgte unter Fans bisher der Basketballplatz auf Kims Grundstück, den sie ihrem Ex-Mann Kanye West (48) während ihrer gemeinsamen Zeit zum Geburtstag geschenkt hatte. Während der Renovierungen wurde dieser nicht etwa entfernt, sondern lediglich abgedeckt. Mit dem zusätzlichen Grundstück plant die Unternehmerin offenbar, ihr ohnehin schon beeindruckendes Zuhause noch weiter auszubauen.

Kim investierte bereits in der Vergangenheit regelmäßig in hochkarätige Anwesen und baute sich so ein beeindruckendes Portfolio an Luxusimmobilien auf. Abseits von Geschäftsentscheidungen genießt die vierfache Mutter nach wie vor ihre Rolle als erfolgreiche Unternehmerin und medialer Mittelpunkt einer weltweit bekannten Familie. Fans feiern nicht nur ihren Geburtstag, sondern bewundern auch immer wieder ihre cleveren Business-Züge und ihren Sinn für Stil.

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Saint West