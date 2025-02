Pamela Anderson verdankt ihr Comeback ihrem Sohn Brandon

Pamela Anderson (57) spielt die Hauptrolle in Gia Coppolas Film "The Last Showgirl". Der Streifen, der in Deutschland erst im März in die Kinos kommen wird, feiert in den USA bereits einen Riesenerfolg und beschert der Schauspielerin zurzeit eine Renaissance, die von Fans auch "Pamaissance" genannt wird. Im Gespräch mit OK! erklärt das Model nun, wer für seine Rückkehr ins Rampenlicht verantwortlich ist. "Mein Sohn hat das entschieden. Brandon, der Produzent meines Dokumentarfilms, sagte zu mir: 'Es ist an der Zeit, Mama. Ich möchte, dass die Leute wissen, wer du bist'", berichtet die einstige Baywatch-Darstellerin und fügt hinzu: "Er fand das Drehbuch für 'The Last Showgirl'. Als ich es las, reagierte ich ganz automatisch darauf. Ich dachte: 'Das ist es, was ich tun muss.'"

Brandon Thomas Lee (28) ist einer der beiden gemeinsamen Söhne von Pamela und Tommy Lee (62). Mit dem Rocker führte die Playboy-Bekanntheit in den 1990er-Jahren eine turbulente Ehe. Allerdings haben die Ex-Partner heute nur noch sporadisch Kontakt. Zu Gast bei "Andy Cohen Live" offenbarte die 57-Jährige vor wenigen Wochen: "Wir haben früher viel mehr miteinander geredet. Nicht in letzter Zeit, leider. Ich wünschte, wir hätten ein besseres Verhältnis zueinander."

Mit dem 28-Jährigen und seinem Bruder Dylan Jagger Lee (27) verbindet Pamela eine sehr enge Beziehung. Brandon erzählte schon im vergangenen Dezember gegenüber Variety, wie wichtig ihm die Karriere seiner Mutter sei. "Meine persönliche Mission war es, meiner Mutter die Möglichkeiten zu geben, die sie mir als Kind ermöglicht hat", machte der Produzent deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee und Dylan Jagger Lee

Anzeige Anzeige