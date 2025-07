Nach Ozzy Osbournes Tod: Hörerzahlen gehen durch die Decke

Mit seinem Tod am Dienstag hat Ozzy Osbourne (✝76) nicht nur die Musikwelt in Trauer versetzt, sondern auch eine wahre Flut an Streams seiner Songs ausgelöst. Der Rocklegende, die im Kreise ihrer Familie verstarb, gelang es posthum, Millionen neue Hörer auf Spotify zu gewinnen. Noch wenige Stunden zuvor zählte sein Profil laut TMZ rund 12,4 Millionen monatliche Hörer, nun liegt die Zahl bei über 14 Millionen. Ähnlich sieht es bei Black Sabbath aus, der von Ozzy gegründeten Band, deren Hörerzahlen von 19,8 Millionen auf 20,9 Millionen stiegen. Besonders erfolgreich sind Songs wie "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home" und "No More Tears", die sich erneut in die "Apple Music Top 100: USA" katapultierten.

Die immense Resonanz auf Streaming-Plattformen ist keine Überraschung, war doch Ozzy maßgeblich daran beteiligt, den Hard Rock und Heavy Metal weltweit zu prägen. Er wurde als Frontmann von Black Sabbath zur Ikone und hinterließ auch als Solokünstler eine beeindruckende Diskografie. Der Sänger, der erst vor wenigen Wochen in England seinen Abschied von der Bühne gefeiert hatte, litt seit 2003 an Parkinson. Die genaue Ursache seines Todes ist derzeit noch nicht bekannt. Zahlreiche Stars wie Elton John (78) John Stamos (61), Travis Barker (49) und Yungblud (27) nutzten soziale Medien, um mit emotionalen Nachrufen ihren Respekt auszudrücken und dem "Prince of Darkness" die letzte Ehre zu erweisen.

Privat war Ozzy nicht nur als Musiker, sondern auch als Familienmensch bekannt. Bereits in den frühen 2000ern gewährte er mit der Reality-Show "The Osbournes" einen Einblick in das Leben mit seiner Frau Sharon (72) und den gemeinsamen Kindern. Trotz seiner exzentrischen Bühnenpersönlichkeit stand seine Familie für ihn immer an erster Stelle. Der Verlust trifft nicht nur seine engsten Angehörigen, sondern auch Millionen Fans, die in seiner Musik Trost und Inspiration finden.

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020