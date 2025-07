Die Fans sind schockiert über den Tod von Hulk Hogan (†71)

Die traurige Nachricht schockiert Wrestling-Fans weltweit: Hulk Hogan (71) ist verstorben. Die Nachricht seines Todes wurde am Donnerstagnachmittag publik. Fans nutzen die sozialen Medien, um Abschied von dem legendären Wrestling-Star zu nehmen. Unter anderem sammelt ein Promiflash-Beitrag Kommentare wie "Meine Kindheit. Ruhe in Frieden" und "Rest in Peace, Legende". Viele drücken ihre Bestürzung aus und erinnern sich an die Zeit, in der der Sportler ihre Wrestling-Idole prägte.

Die genauen Umstände seines Todes haben bei seinen Fans zahlreiche Spekulationen ausgelöst. Bekannt ist, dass Rettungskräfte zu seinem Anwesen in Clearwater, Florida, gerufen wurden und Berichten zufolge ein Notruf wegen eines Herzstillstands vorlag. Die Familie von Hulk Hogan hat bisher jedoch keine Stellungnahme zu seinem plötzlichen Ableben abgegeben. Auch eine offizielle Bestätigung der Todesursache steht weiterhin aus. Diese ungewisse Situation sorgt bei seinen treuen Anhängern für noch mehr Fragen und lässt die Gerüchteküche brodeln.

Hulk war seit den 80er-Jahren eines der größten Aushängeschilder des Wrestlings und machte sich nicht nur in der WWE, sondern auch durch seine TV-Präsenz einen Namen. Mit seinem markanten Aussehen, den ikonischen Sprüchen und seiner charismatischen Art prägte er über Jahrzehnte hinweg die Wrestling-Kultur und gewann Millionen von Fans weltweit. Neben seiner Karriere schürten auch Aspekte seines Privatlebens immer wieder das Interesse der Öffentlichkeit – sei es durch seine Reality-TV-Show oder familiäre Schlagzeilen.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler