Bunt und sexy: Sarah Jessica Parker begeistert am Serien-Set

Sarah Jessica Parker (59) ist einfach immer ein Hingucker. Aktuell dreht die Schauspielerin die dritte Staffel von And Just Like That in Manhattan, New York City. Die Looks ihrer Rolle, Carrie Bradshaw, sind bereits seit den 90ern ikonisch. Doch auch die aktuellen Outfits der Serienfigur sind nicht nur farbenfroh, sondern wie immer total stylish. Für eine Szene kam Sarah am Donnerstag aus der Wohnung ihres Charakters. Für den Take schlüpfte sie in ein knallpinkes Kleid, welches ihrer Figur sehr schmeichelte und ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte.

Den Carrie-Fit rundeten ein Jäckchen mit wildem Muster, eine Perlenkette, Pumps zum Schnüren sowie mehrere Handtaschen ab. Die Haare trug Sarah, wie eigentlich immer, wellig über ihre Schultern fallend. Die Sex and the City-Bekanntheit fühlte sich in ihrem Kostüm augenscheinlich pudelwohl – so posierte sie strahlend für die Paparazzi, welche die Dreharbeiten beobachteten. Die Frau von Matthew Broderick (62) steht derzeit beinahe täglich am Set ihrer Serie.

Vor wenigen Tagen gönnte sich Sarah aber mal eine Auszeit von ihrer Arbeit. Für den Start der Olympischen Sommerspiele reiste die 59-Jährige nach Paris. Dort traf sie auch auf Jennifer Hudson (42). Mit ihr stand sie für den ersten Teil von "Sex and the City" vor der Kamera. Die Sängerin schlüpfte 2008 in die Rolle der Assistentin von Carrie, die sie einstellte, da sie nach der Trennung von Mr. Big (gespielt von Chris Noth, 69) ihr Leben sortieren wollte.

SteveSands / NewYorkNewswire / MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", August 2024

Instagram / iamjhud Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson

