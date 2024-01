Auch Harry: König Charles streicht Royals wichtige Aufgaben

Prinz Harry (39) muss ebenfalls dran glauben! Das britische Königshaus musste sich in den vergangenen Jahren mit einigen Skandalen auseinandersetzen. Neben dem anhaltenden Familienstreit mit Harry und seiner Frau Meghan (42) sorgte auch Prinz Andrew (63) für einen großen Skandal, indem sein Name im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein (✝66) auftauchte. All das könnte nun Konsequenzen haben: König Charles (75) streicht einigen Royals eine wichtige Rolle.

Bereits bei Charles' Amtsantritt gab es Gerüchte, er wolle die Monarchie abspecken. Das geschah wohl schon vor einiger Zeit hinter verschlossenen Türen: Denn die Liste der Stellvertreter des Königs, also der Consellor of State, ist nun deutlich kürzer als erwartet. Denn eigentlich stehen dort neben dem Ehepartner auch die ersten vier der Thronfolge vorausgesetzt sie sind 18 oder 21 Jahre alt. Also müssten eigentlich auch Harry und Andrew sowie Prinzessin Beatrice (35) auf der Liste stehen – doch ihre Namen fehlen. Laut The Times entschied der Monarch wohl nur aktive Mitglieder des Palasts zu benennen.

Zu der Entscheidung dürfte sicherlich das zerrüttete Verhältnis der Familie mit Harry beigetragen haben. Dabei soll Charles sich eigentlich eine Versöhnung wünschen. Und auch sein Sohn ist offenbar gewillt, die Beziehung zu reparieren. Closer zufolge versuche der 39-Jährige derzeit, seinem Vater wieder näherzukommen: "Sie hatten zwar ihre Differenzen, aber sie haben immer noch diese Vater-Sohn-Bindung."

Getty Images König Charles in Aberdeenshire im September 2023

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2015

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

