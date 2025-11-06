Neues Video: Christian Wolf heizt Streit mit Olli Pocher an

Christian Wolf (30) hat eine brisante Ankündigung gemacht: In einer Fragerunde auf Instagram verriet der Unternehmer jetzt, dass er am Sonntag ein neues Video veröffentlichen wird, das sich mit seinem öffentlichen Streit mit Comedian Oliver Pocher (47) beschäftigt. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, seinem Kontrahenten eine Spitze mitzugeben. "Habe da so im Gefühl, dass er danach wieder einen Anfall der Tobsucht inklusive emotional Breakdown kriegt. Let's see", erklärte der Social-Media-Star und bestätigte damit, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden wohl weiter eskalieren wird.

Der Streit der beiden Prominenten sorgt seit Monaten für Schlagzeilen und scheint sich immer weiter zuzuspitzen. Christian war in der Vergangenheit mehrfach durch deutliche Worte aufgefallen, während Oliver mit spitzen Beiträgen in seinem typischen Humor-Stil reagierte. Von Gesprächen hinter verschlossenen Türen scheint jedoch keine Rede zu sein, denn beide tragen ihre Konflikte bevorzugt in den sozialen Medien aus, sehr zur Freude – oder zum Entsetzen – ihrer zahlreichen Fans und Follower. Wie genau das neue Video aussehen wird und ob Oliver darauf öffentlich reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Dass Oliver mit seiner provokativen Art oft für Aufsehen sorgt, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit brachte er bereits viele andere Prominente gegen sich auf. Vor wenigen Monaten bot er Christian sogar ein öffentliches Gespräch in Berlin an, bei dem der Unternehmer die Hälfte des Publikums selbst hätte stellen dürfen, um sich wohler zu fühlen. Christian scheint von diesem Vorschlag jedoch wenig beeindruckt gewesen zu sein und setzt nun offenbar auf andere Wege, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Ob der Zoff zwischen den beiden jemals beigelegt werden kann, scheint in weiter Ferne zu liegen.

Collage: TikTok / tom.junkersdorf, IMAGO / Future Image Collage: Christian Wolf und Oliver Pocher

Imago Oliver Pocher in Berlin im September 2025

Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg