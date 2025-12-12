Deswegen meidet Kate Winslet "Liebe braucht keine Ferien"

Für zahlreiche Fans zählt "Liebe braucht keine Ferien" zu den festen Weihnachtsklassikern, die jedes Jahr während der Feiertage auf dem Pflichtprogramm stehen. Für Kate Winslet (50), die 2006 Teil des Films war, gilt jedoch genau das Gegenteil. Trotz des weltweiten Erfolgs gestand die Schauspielerin, dass weder sie noch ihre Familie ihre eigenen Werke regelmäßig ansehen. Im Gespräch mit der BBC erklärte sie: "Für die meisten Schauspieler ist es eine qualvolle Erfahrung, sich das Endprodukt anzuschauen. Es ist etwas, das man irgendwie durchstehen muss." Sie fügte hinzu, dass sie die Filme, in denen sie mitgespielt hat, meist nur einmal ansieht.

Der romantische Streifen zeigt die Oscar-Preisträgerin in der Rolle von Iris Simpkins, die über die Weihnachtszeit einen Wohnungstausch mit der von Cameron Diaz (53) dargestellten Amanda Woods arrangiert. Während Iris von der ländlichen Idylle ihres Zuhauses in die Glitzerwelt von Los Angeles wechselt und dort Jack Blacks (56) Charakter kennenlernt, findet Amanda in einem kleinen englischen Dorf Liebe bei Iris' Bruder, gespielt von Jude Law (52). "Liebe braucht keine Ferien" reiht sich mittlerweile in die Liste ikonischer Weihnachtsfilme ein, neben Klassikern wie Kevin – Allein zu Haus und Tatsächlich... Liebe. Dennoch hat Kate seit vielen Jahren keinen erneuten Blick auf das Werk geworfen.

Erst vor zwei Wochen verriet die 50-Jährige gegenüber der Daily Mail, dass sie nach wie vor am häufigsten für ihre Rolle in "Liebe braucht keine Ferien" erkannt wird – und das selbst häufiger als für Titanic. Besonders Mütter und Töchter hätten ihr erzählt, dass es ihr alljährliches Ritual sei, den Film gemeinsam an Weihnachten zu schauen. "Das ist unser kleines Ritual zu Weihnachten", zitierte Kate die berührenden Fanbegegnungen, die sie etwa im Supermarkt erlebe. Die Geschichten und Traditionen der Zuschauer hätten sie jedes Mal aufs Neue gerührt.

United Archives GmbH Kate Winslet in "Liebe braucht keine Ferien"

IMAGO / United Archives Kate Winslet und Jack Black in "Liebe braucht keine Ferien"

IMAGO / United Archives Jude Law und Cameron Diaz in "Liebe braucht keine Ferien"