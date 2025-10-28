Nach AYTO-VIP: Auf diese TV-Formate hat Ariel Lust

Ariel, bekannt aus Prominent getrennt und Are You The One – Reality Stars in Love, hat sich zu ihren zukünftigen Plänen in der TV-Welt geäußert. Im Interview mit Promiflash verriet der Reality-TV-Star, welche Formate sie besonders reizen: "Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen – darauf hätte ich echt Bock", erklärte Ariel. Doch auch über das Dschungelcamp und Promi Big Brother dachte sie nach: "Das ist schon eine krasse Erfahrung. Mal sehen, weiß ich jetzt nicht", sagte Ariel bezogen auf die Teilnahme im australischen Busch. Zu "Promi Big Brother" hingegen meinte sie entschlossen: "Ja, auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf."

Die Fernsehkarriere der sympathischen Teilnehmerin scheint schon jetzt große Fortschritte zu machen. Nachdem Ariel zuletzt den Sieg bei "Prominent getrennt" erringen konnte, stellte ihre Teilnahme bei "Are You The One – Reality Stars in Love" ein weiteres Highlight dar. Doch darauf will sich die Enthusiastin nicht ausruhen – mit Formaten wie diesen habe sie ihren Platz im Reality-Kosmos gefunden, bemerkte sie. Besonders auf die Idee, bei "Kampf der Realitystars" mitzumachen, wirkt Ariel begeistert: "Das Format hat einfach coole Vibes!", erklärte sie und deutet an, dass sie sich in einem familiären Wettkampf gegen andere Stars wohlfühlen könnte.

Privat zeigt sich Ariel als quirlige Persönlichkeit, die stets für Überraschungen gut ist. Ihre offene Art und ihre ehrlichen Aussagen brachten ihr sowohl bei "Prominent getrennt" als auch bei AYTO eine loyale Fangemeinde ein. Während sie sich in der Vergangenheit bereits durch emotionale Höhen und Tiefen kämpfte, liebt Ariel vor allem die ungefilterte Darstellung ihres Lebens vor der Kamera. Besonders Freunde und ehemalige Teilnehmende lobten sie oft als authentisch und zugänglich – Eigenschaften, die ihr zweifellos auch bei künftigen TV-Abenteuern zugutekommen könnten.

Ariel, TV-Bekanntheit

"Prominent getrennt"-Kandidatin Ariel

Ariel, TV-Bekanntheit

