Erkannt? So sah Iris Klein bei ihrer ersten Hochzeit aus

Daniela Katzenberger (39) überrascht ihre Fans mit einem nostalgischen Einblick in ihr Familienleben. In ihrer Instagram-Story teilt die Auswanderin ein altes Hochzeitsfoto ihrer Mutter Iris Klein (58) und deren ersten Mann bei ihrer Hochzeit. "Meine Eltern. Vor 100 Jahren oder so. Liebe solche Oldschool-Bilder", schreibt Daniela scherzhaft dazu. Das Bild zeigt Iris in einem Spitzen-Hochzeitskleid und mit einem eleganten Fascinator im Haar. Neben ihr steht Jürgen Katzenberger in einer Militäruniform. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, ist Iris auf dem Bild noch gut zu erkennen.

Während Iris, Daniela und viele weitere Familienmitglieder des Katzenberger-Clans in der Öffentlichkeit stehen, wählte Jürgen ein Leben abseits der Medien. Im Podcast "Katze & Cordalis" verriet die 39-Jährige einst, dass sie bis heute kein gutes Verhältnis zu ihrem Erzeuger hat. "Mein Vater hat uns verlassen, da war ich drei. Zu ihm habe ich auch überhaupt keinen Kontakt, bis heute nicht. Ich habe auch kein Interesse, ehrlich gesagt", stellte sie darin klar.

Iris und Jürgen trennten sich im Jahr 1990. Danach war die Matriarchin mit Peter Klein (58) verheiratet, doch nach einer mutmaßlichen Affäre des gelernten Lackierers endete ihre Ehe im vergangenen Jahr. Nun blickt die Rheinland-Pfälzerin mit ihrem Partner Stefan Braun in die Zukunft. Trotz der neuen Liebe zieht die 58-Jährige in Erwägung, ihren alten Nachnamen wieder anzunehmen. "Ich habe zwei Kinder, die Katzenberger heißen. Ich habe zwei Enkel, die Katzenberger heißen. Da fühle ich mich einfach verbunden", berichtete sie vor wenigen Monaten im RTL-Interview.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Jürgen Katzenberger bei ihrer Hochzeit

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Januar 2025