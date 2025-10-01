Im Sommerhaus: Darum traf Michas Sex-Kommentar Edda so sehr

Edda Pilz und ihr Partner Micha Klotz machen bei Das Sommerhaus der Stars bisher nicht die beste Figur. Immer wieder brechen zwischen den beiden Realitystars Streitigkeiten aus – in der aktuellen Folge zum Beispiel, weil Micha sich abfällig über ihr Sexleben äußerte. Auf Instagram erklärt Edda nun, warum sie ausgerechnet diese Bemerkung ihres Freundes besonders hart traf. "Wir haben vorher Tabu-Themen abgesprochen. Für mich war von Anfang an klar, dass über intime Dinge, gerade das Sexualleben, einfach nicht gesprochen wird", stellt die Are You The One?-Bekanntheit klar.

Laut Edda habe Micha nicht nur gewusst, dass das intime Thema ein No-Go für sie ist – er habe sogar ihr und ihrer Mutter versprochen, dazu zu schweigen. "Deswegen fand ich es total übergriffig und respektlos, dass er im Sommerhaus dann trotzdem so offen über intime Details geredet hat", erklärt die Influencerin. Im Netz erhält Edda viel Kritik für ihr Verhalten in der Realityshow. Umso wichtiger sei es ihr, den Zuschauern Hintergrundwissen zu geben, damit diese die Situationen besser einschätzen können. "Ich stand dann immer als die Spaßbremse da, wie die doofe Freundin, die über nichts lachen kann. Dabei wusste er ganz genau, dass er damit meine Grenzen überschreitet und mich nicht ernst nimmt", klagt sie.

Trotz des mutmaßlichen Versprechens ließ sich Micha im Sommerhaus über ihr Sexleben als Paar aus, das aus seiner Perspektive zu wünschen offen lässt. Zunächst scherzte er vor versammelter Mannschaft am Esstisch, dass seine Laune besser wäre, wenn seine Freundin ihn häufiger "melken" würde. Edda suchte daraufhin ein Gespräch unter vier Augen, in dem Micha ihr Sexleben vorwurfsvoll als "einen Haufen Scheiße, den du in der Toilette runterspülen kannst" bezeichnete. Edda riss schließlich die Hutschnur und sie drohte ihrem Partner mit der Trennung.

