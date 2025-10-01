Ashley Park und Paul Forman sollen sich getrennt haben

Bei Ashley Park (34) und Paul Forman (31) sind die Funken wohl erloschen. Ein Insider aus dem Umfeld der Emily in Paris-Darsteller berichtet gegenüber TMZ von einem Liebes-Aus. Demnach sollen sich die beiden bereits vor etwa einem Monat getrennt haben. Über die Gründe ihrer Trennung wurde bisher nichts bekannt. Die zwei Schauspieler haben sich bislang nicht zu den traurigen Nachrichten gemeldet. Fans der Serienbekanntheiten warten nun gespannt auf eine Bestätigung der Trennung durch Ashley oder Paul.

Erste Spekulationen einer Krise kamen am vergangenen Wochenende auf, als Ashley ohne ihren Partner bei der Hochzeit von Selena Gomez (33) in Montecito auftauchte. Stattdessen wurde die Schauspielerin in Begleitung ihrer Freundinnen Cara Delevingne (33) und Nina Dobrev (36) gesichtet. Auf Instagram zeigten sich die Promi-Damen vergnügt in einem Auto auf dem Weg zu der Zeremonie. In den Social-Media-Clips machte die Sängerin nicht den Eindruck, dass sie um ihre verlorene Liebe trauere. Stattdessen blickte sie vergnügt in die Kamera und genoss den Abend mit ihren BFFs sichtlich.

Die Romanze von Paul und Ashley hatte sich für die Öffentlichkeit seit Ende 2022 abgezeichnet und wurde schließlich im Januar 2023 offiziell, als die US-Amerikanerin Bilder im Netz teilte, in denen Paul ihr in einer schwierigen Zeit beistand. Damals litt sie an einer schweren Sepsis und musste lange stationär behandelt werden. Der Brite wich ihr in dieser Zeit nicht von der Seite und verbrachte sogar den Silvesterabend mit ihr im Krankenhaus. "Du hast meine Ängste besänftigt und mich durch Krankenwagen, drei ausländische Krankenhäuser, zahllose Scans, Tests und Injektionen, unerträgliche Schmerzen und viel Verwirrung begleitet", schilderte die 34-Jährige damals auf Social Media.

Getty Images Ashley Park und Paul Forman bei der Premiere von "Emily In Paris" Staffel vier

Getty Images Ashley Park und Paul Forman im März 2025

Getty Images Paul Forman und Ashley Park bei einer Modenschau von Giambattista Valli

