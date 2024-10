Rebel Wilsons Klage: Was hat Sängerin Shakira damit zu tun?

Shakira (47) hat jetzt jegliche Beteiligung an Rebel Wilsons (44) laufendem Rechtsstreit mit den Produzenten ihres neuen Films "The Deb" dementiert. Rebel hatte kürzlich eine Gegenklage gegen Amanda Ghost, Cameron Gregor und Vince Holden eingereicht, nachdem diese eine Verleumdungsklage gegen sie erhoben hatten. In ihrer Klage beschuldigte Rebel die Produzentin Amanda Ghost des Fehlverhaltens und behauptete, dass Shakira und andere Künstler ebenfalls "beunruhigende Erfahrungen" mit ihr gemacht hätten. Amanda würde sich Rechte an Liedern, die ihr gar nicht zuständen, zu eigen machen. Shakira zeigte sich überrascht von diesen Anschuldigungen und äußerte sich nun in einer Stellungnahme dazu.

Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte die Sängerin, dass sie seit über fünfzehn Jahren mit Amanda Ghost befreundet sei und mit ihr gemeinsam Lieder geschrieben habe. "Wir lieben und respektieren uns. Wir haben uns noch nie gestritten und ich bin sehr irritiert und enttäuscht darüber, dass jemand einfach das Gegenteil behauptet." Rebel hingegen wirft Ghost, Gregor und Holden vor, sie systematisch mit Drohungen einschüchtern zu wollen, um zu verhindern, dass sie bestimmte Dinge veröffentlicht. Ihr Anwalt Bryan Freedman erklärte, dass zahlreiche Zeugen das Fehlverhalten der Produzenten bestätigen könnten und dass weitere Enthüllungen folgen würden.

Schon seit einiger Zeit herrscht zwischen den Produzenten von "The Deb" und Rebel böses Blut. Die Schauspielerin hatte sich darüber beklagt, dass eine Kollegin unangemessen behandelt und belästigt worden sei. Dies wollten die Produzenten des Films nicht auf sich sitzen lassen und erhoben Klage gegen Rebel wegen Verleumdung. Knapp vierzehn Tage später ging das Produzenten-Trio noch einen Schritt weiter und erweiterte die Liste der Klagepunkte. So soll die Schauspielerin ihre Pflichten als Regisseurin vernachlässigt und sich selbst gegenüber Kollegen und Kolleginnen wie eine "Tyrannin" aufgeführt haben. Zudem soll sie Gelder aus dem Filmbudget veruntreut haben. Mit ihrer Gegenklage will die Schauspielerin nicht nur stichhaltige Gegenbeweise liefern, sondern auch Dinge enthüllen, die es in sich haben werden.

Getty Images Rebel Wilson im Februar 2024

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin