Serkans Alkoholkonsum: Samira Yavuz erklärt ihren Ausraster

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) trennten sich Anfang dieses Jahres – vorerst ohne öffentlichen Rosenkrieg. Vergangenes Wochenende wendete sich aber das Blatt, als Samira auf Social Media gegen ihren Ex-Partner wetterte, während der auf dem Oktoberfest feierte. Viele Fans konnten Samiras Unmut gut nachvollziehen, manche hielten ihre Reaktion aber auch für überzogen. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erklärt die zweifache Mama, wie es zu ihrem Gefühlsausbruch kam. Ihr sei bewusst gewesen, dass bei Serkan auf der Wiesn Alkohol fließen werde – eine Situation, die sie triggert. "Fakt ist, Alkohol war mitunter die größte Baustelle und war mit Sicherheit immer ein Thema in den Momenten, die passiert sind, die zur Trennung geführt haben", erklärt sie.

Während ihrer Ehe war Serkan seiner Frau nicht treu. Samira ist sich sicher, dass bei seinen Seitensprüngen stets Alkohol im Spiel war. "Da gab es mit Sicherheit auch das eine oder andere Glas Alkohol, das ist garantiert nicht nüchtern passiert. [...] Auch bei 'The Power' zu sehen, wie der Alkohol geflossen ist, das hat mir einfach Angst gemacht", gesteht die 31-Jährige. Als er sich vergangenes Wochenende nicht vom Oktoberfest meldete, seien die schmerzlichen Erinnerungen hochgekommen. Als sie anhand seines Standorts gesehen habe, dass er im Hotel war, aber nicht, mit wem, seien bei ihr alle Sicherungen durchgebrannt. Damit an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, scheint die Influencerin dennoch zu bereuen. Vor allem zum Wohle der Kinder wolle sie ihren "inneren Kampf" in Zukunft nur noch privat ausfechten und Serkan nicht mehr "durch den Dreck ziehen".

In der letzten Zeit schien es, als würden die beiden Realitystars sich wieder einander annähern. Vor wenigen Wochen verbrachten Samira und Serkan sogar einen gemeinsamen Urlaub mit ihren beiden Töchtern – und schwärmten jeweils über die Zeit als Familie. Der jüngste Vorfall scheint für Serkan jedoch ein klares Zeichen gewesen sein: Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit seiner Ex hat der einstige Bachelorette-Kandidat nun verloren.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz auf dem Oktoberfest 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023