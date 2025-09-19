MGK schwärmt: Tochter Saga sieht aus wie Mama Megan Fox

Machine Gun Kelly (35) bekommt wohl vom Anblick seiner Tochter nicht genug – ob das womöglich daran liegt, dass die kleine Saga Blade optisch ganz nach ihrer wunderhübschen Mutter Megan Fox (39) kommt? Zumindest aktuell, wie der Rapper zu Gast in der "Jennifer Hudson Show" verrät. "Letzten Monat hat sie mir genau geglichen, und jetzt sieht sie genau aus wie ihre Mutter", erklärt er.

Die Schauspielerin als Mutter seiner jüngsten Tochter zu haben, stimmt MGK überaus dankbar. Sie sei eine "phänomenale Mutter", betont der "My Ex's Best Friend"-Interpret und schwärmt: "Ich habe ein Kind mit einem Menschen bekommen, der der beste Partner ist, den man sich wünschen kann." Ein Liebespaar sind die "Transformers"-Berühmtheit und der 35-Jährige zwar nicht mehr, der gemeinsamen Erziehung ihres Nachwuchses scheint die Trennung seit November 2024 aber nicht im Wege zu stehen.

Wie ein Insider im August verriet, soll das Ex-Paar seinem Baby zuliebe sogar trotz Trennung jede Nacht miteinander verbringen. "Es läuft wirklich gut und sie haben wieder eine tiefe Verbindung zueinander aufgebaut", gab die Quelle gegenüber Us Weekly weiter zu verstehen. Die gemeinsame Elternrolle habe die einstigen Turteltauben einander wieder nähergebracht. Ein Comeback als Paar schließe Megan einem weiteren Insider zufolge aber dennoch aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / SOPA Images Machine Gun Kelly, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Anadolu Agency Megan Fox im September 2017