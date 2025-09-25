Kein Liebes-Comeback: Für Samira Yavuz ist es "absolut okay"

Das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) wird nicht wieder zusammenfinden – darin sind sich beide wohl mittlerweile einig. Nachdem Serkan zuletzt erklärt hatte, dass das Kapitel nun endgültig beendet sei, bezog Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode" ebenfalls Stellung. "Es ist absolut okay für mich", kommentierte sie Serkans Aussage gelassen und fügte hinzu: "Ich habe gesehen, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Dass ich mir die Welt anders vorstelle, mit meinem Partner, wie er vielleicht, deshalb ist das in Ordnung."

Die Reality-Bekanntheit unterstrich, dass ihre Kinder für sie oberste Priorität haben. "Lebensziel Nummer eins ist, dass Kinder ins Elternhaus kommen und Mama und Papa zusammen vorfinden", betonte sie. Deshalb habe sie Serkan die Chance gegeben, um ihre Beziehung zu kämpfen, stellte jedoch schließlich fest, dass die Vorstellungen der beiden schlicht zu verschieden seien: "Offensichtlich passt es bei uns nicht." Jetzt wolle sie Frieden und Harmonie finden, um sich auf ihr eigenes Wohlbefinden und das ihrer zwei Kinder konzentrieren zu können. Auch in puncto Öffentlichkeitsarbeit setzt sie zukünftig auf Zurückhaltung: "Ich habe keinen Bock mehr auf Statements und Podcasts, die mich triggern und falsche Storys verbreiten."

Doch was war passiert? Am ersten Oktoberfest-Wochenende gerieten der Influencer und seine Ex öffentlich aneinander. In einer Instagram-Story von Serkan wurden private Chatverläufe geteilt, in denen die zweifache Mama wütend darüber war, dass sie ihren Ex-Partner nicht erreichen konnte. Zudem warf sie ihm vor, sich mit einer Frau amüsiert zu haben. Für Serkan war der öffentliche Streit offenbar zu viel. "Ich weiß, was sie damit bezwecken wollte und das ist für mich das Allerschlimmste gerade... Aber damit ist jetzt klar: Dieses Kapitel Samira-Serkan ist ein für alle Mal vorbei", verkündete er in seiner Story.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024