Dominic Fike ging auf Drogen zum "Euphoria"-Vorsprechen

Dominic Fike (29) spielte in der zweiten Staffel von Euphoria mit. Dass er die Rolle des Elliot letztendlich bekam, war jedoch ein ziemlicher Glücksfall – das Vorsprechen bei Showrunner Sam Levinson hat der Sänger nämlich ganz schön versemmelt. "Ich hatte etwas über einen Schauspieler gelesen, der immer high zur Arbeit ging", erzählt Dominic im "Armchair Expert"-Podcast. Die Geschichte muss ihn wohl inspiriert haben, denn er tat dasselbe. "Also blieb ich die ganze Nacht mit diesem Mädchen auf, trank Whiskey und nahm Pilze. Ich tauchte bei der Audition oder dem Vorsprechen auf und war total fertig. Ich habe einfach nur gelacht", erinnert er sich an die unangenehme Situation.

Bei Sam und den Produzenten kam Dominics Aktion gar nicht gut an. "Sie waren so wütend auf mich. Ich erinnere mich, dass sie meine Agenten angerufen haben und sagten: 'Dieser Junge wird nie wieder etwas in Hollywood machen, niemals'", schildert er. Ein Jahr später sei Sam jedoch erneut auf Dominic zugekommen. Der Regisseur hatte die Rolle, für die der "3 Nights"-Interpret ursprünglich vorgesprochen hatte, umgeschrieben – nach Dominics Vorbild. "Er sagte zu mir: 'Okay, ich weiß, dass du offensichtlich Probleme hast. [...] Wir können jemanden finden, der dir hilft, aber ich muss mich auf dich verlassen können'", beschreibt er. Dominic willigte schließlich ein und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Die ersten zwei Staffeln von "Euphoria" bewiesen sich als großer Erfolg – Staffel drei hingegen kämpft seit Langem mit Schwierigkeiten. Der Dreh verzögerte sich immer wieder. Schon im Februar 2022, als Staffel zwei ausgestrahlt wurde, wurde die Serie um eine dritte Staffel verlängert. Die Dreharbeiten begannen aber erst drei Jahre später. Laut Variety soll die neue Staffel im Frühjahr 2026 veröffentlicht werden.

Getty Images Dominic Fike, Sänger

Getty Images Dominic Fike, Schauspieler

Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars