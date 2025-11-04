Baldiger Umzug? Serkan Yavuz gibt Update zur Wohnungssuche

Realitystar Serkan Yavuz (32) hat jetzt in seinem Podcast "unREAL" verraten, dass er über einen Umzug nachdenkt. Momentan lebt er in dem Haus, das er bis vor Kurzem noch mit seiner ehemaligen Partnerin Samira Yavuz (31) bewohnte. Aus Kostengründen überlegt er jedoch, in eine nahegelegene Wohnung mit rund 120 Quadratmetern zu ziehen. Trotz der guten Lage und des praktischen Schnitts stören ihn jedoch die Dachschrägen. Wie Serkan erzählt, könnten seine Kinder dort ein großes Kinderzimmer bekommen, zusätzlich gäbe es ein Gästezimmer. Ein Umzug käme für ihn jedoch frühestens Anfang nächsten Jahres infrage.

Ein zentrales Thema für Serkan sind seine Kinder und deren Kindergartenplatz in der Heimat. Ein Umzug weiter weg kommt für ihn deshalb nicht infrage. Da die Kinder über ihn gemeldet sind, hängt ihr Anspruch auf den aktuellen Kindergartenplatz von seinem Wohnsitz ab. Seine Ex-Partnerin Samira lebt nicht mehr in derselben Ortschaft, sodass ein Wegzug den Platz seiner Tochter Nova gefährden könnte. Bevor er eine Entscheidung trifft, möchte Serkan daher noch einmal alle Details genau prüfen.

Serkan wurde durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt und ist aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Zudem gibt er in seinem Podcast und auf Social Media immer wieder private Einblicke und teilt Familienmomente sowie Alltagsherausforderungen mit seinen Zuhörern. Zuletzt sprach er über das Co-Parenting mit seiner Ex und betonte, wie schwer die Tage ohne seine Töchter für ihn sind: "Daran wird man sich nie gewöhnen können, sie nicht immer um sich herum zu haben", verriet er auf Instagram. Sobald die offenen Fragen geklärt sind, kann Serkan gemeinsam mit seinen Kindern in ein neues Kapitel starten.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025