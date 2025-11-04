Mädchen oder Junge? Geschlecht von Cardi Bs Baby enthüllt

Bei den CFDA Fashion Awards in New York gab Stefon Diggs jetzt eine aufregende Neuigkeit preis. Der Football-Star, der für die New England Patriots spielt, verriet, dass er und seine Freundin, Rapperin Cardi B (33), einen Sohn erwarten. "Es ist ein Junge. Das ist alles, was ich brauche", erklärte der 31-Jährige gegenüber dem Magazin People. Er freue sich schon darauf, den kleinen Mann später zu sportlichen Aktivitäten wie Liegestützen und Lauftraining zu animieren. Die Musikerin hatte ihre Schwangerschaft im September erstmals öffentlich gemacht und enthüllt, dass ihr Baby voraussichtlich noch vor Beginn ihrer geplanten Tour im Februar zur Welt kommen soll.

Auch auf Social Media zeigte sich Stefon begeistert und voller Vorfreude. Unter einem Instagram-Post von Cardi, der einen Einblick in die Vorbereitungen für ihre Tour gab, lobte er sie für ihren Fokus und drückte seine Euphorie aus: "100% Team Boy." Außerdem verriet er, dass er bereits über Namen nachdenkt – und dabei womöglich eine Vorliebe für spanische Namen hat. Bei einem weiteren Pressegespräch ließ er sich allerdings nur ungern zu weiteren Details überreden: "Oh, mein Privatleben? Darüber spreche ich nicht so viel. Aber ich habe davon gehört", bemerkte er augenzwinkernd.

Cardi hatte vor wenigen Monaten selbst öffentlich gemacht, dass sie ein Kind mit ihrem neuen Freund erwartet. Damals sprach die Rapperin in der "CBS Mornings"-Show ganz offen über ihre Gefühle und verkündete: "Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon. Ich bin glücklich, ich fühle mich wohl." Für die 33-Jährige ist es bereits das vierte Kind, doch das erste mit dem Football-Star. Mit ihrem Ex-Partner Offset (33) hat Cardi, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almánzar heißt, bereits drei Kinder – Tochter Kulture (7), Sohn Wave (4) sowie das Nesthäkchen Blossom.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022