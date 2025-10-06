Llambi zerlegt Ballermann-Gerichte bei "Grill den Henssler"

In der neuesten Folge der Vox-Show Grill den Henssler ging es heiß her, als die Ballermann-Stars Isi Glück, Lorenz Büffel (46) und Mickie Krause (55) gegen den Star-Koch Steffen Henssler (53) antraten. Schauplatz des vierten Sommer-Specials war Mallorca, wo Joachim Llambi (61) als Gast-Juror für strenge Bewertungen sorgte. Das Trio stellte sich im Impro-Gang der Herausforderung, Büffel-Steak mit Avocado, Brot, Rührei und krauser Petersilie zuzubereiten, konnte Llambi damit jedoch nicht überzeugen. "Das ist nichts, was mich vom Hocker reißt", kommentierte er und zog mit nur fünf Punkten eine harte Linie. Das Publikum reagierte mit Buh-Rufen, die der Juror jedoch charmant konterte: "Wenn ihr den Llambi wollt, dann kriegt ihr ihn auch!"

Auch in den weiteren Gängen blieb Llambi unnachgiebig. Isi, die für ihren Hauptgang Wachteln mit spanischen Paprikaschoten und Kartoffeln servierte, musste ebenfalls viel Kritik einstecken. Fehlende Raffinesse und verkochte Kartoffeln führten dazu, dass der Juror scherzte, er müsste eigentlich "minus sieben Punkte" vergeben. Immerhin retteten die saftigen Wachteln ihre Bewertung knapp auf 20 Punkte. Mickie Krause traf das härteste Urteil: Sein Mandelkuchen brannte am Boden an und wurde von Llambi harsch verurteilt. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagte er: "Den Kuchen kann ich da hinten in den Teich schmeißen", was für Lacher sorgte. Dennoch war klar, dass die Bewertungen der prominenten Hobbyköche weit hinter denen von Steffen Henssler lagen, der mit deutlichem Abstand siegte.

Dass Joachim Llambi kein Blatt vor den Mund nimmt, ist den Fans aus anderen Shows wie Let's Dance bestens bekannt. Der Tanz- und Geschmacks-Experte begeistert mit seiner direkten Art und seinem Sinn für Humor, was dem Abend zusätzlichen Unterhaltungswert verlieh. Steffen Henssler genoss den kulinarischen Wettkampf und zeigte sich trotz des launischen Feedbacks höchst konzentriert, wie gewohnt seine Kochkunst unter Beweis zu stellen. Die Sommer-Specials auf Mallorca bieten nicht nur Spitzenküche, sondern auch einzigartige Unterhaltung, bei denen prominente Gäste ihr Talent abseits der gewohnten Bühne erproben – und von Llambi dafür mindestens eine ehrliche Meinung bekommen.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Joachim Llambi bei "Grill den Henssler" , Oktober 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Steffen Henssler, Laura Wontorra, Ali Güngörmüs, Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause

Anzeige Anzeige

ActionPress Steffen Henssler im September 2025