Bei Ankunft: "Bachelor in Paradise"-Mimi fällt negativ auf

Mit einem Schlag machte Mimi Gwozdz (31) ihren Einstand bei Bachelor in Paradise unvergesslich – allerdings nicht im positiven Sinne. In der zweiten Folge der neuen Staffel stieß die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin zur Gruppe und erklärte prompt, dass sie Devin ihre erste Rose geben würde, obwohl dieser vermeintlich mit Janine-Christin verbunden ist. Als Kristina daraufhin klargestellt hatte, dass Devin nicht vercouplet sei, entbrannte eine Diskussion, die schließlich eskalierte, als Mimi den Kandidaten Bennett mit den Worten "Halt's Maul" unterbrach. Diese Bemerkung sorgte in der Show für Kopfschütteln und setzte den Ton für die weiteren Gespräche. "Ich habe schon das Gefühl, dass alle ein bisschen anti sind", resümierte Mimi schließlich.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Ich weiß nicht, was ich von Mimi halten soll. Ich fand's asozial", betonte Bennett im Einzelinterview. Während Lukas Baltruschat (31) es als "drüber" einstufte, erklärte Kristina, dies sei nicht ihr Niveau. Jessica zeigte sich ebenfalls irritiert und sagte, sie könne Mimis Sprache nicht nachvollziehen. Auch Musti äußerte Bedenken und warnte, solche Aussagen würden eine "Dynamik der Respektlosigkeit" ins Format bringen. Mimi, die Ex von Yannick Syperek, selbst schien die Wogen nicht glätten zu können. Sie fühlte sich missverstanden, stellte im Einzelinterview sarkastisch fest, die anderen Teilnehmer seien "spießig", und bekundete ihren Unmut über die vermeintlich "fake" Atmosphäre in der Gruppe: "Ich bin sauer, weil keiner meine Mentalität versteht. [...] Wer hat euch denn einen Stock in den A***h gesteckt?"

Die überaus tierliebe Mimi Gwozdz, die im Jahr 2021 durch ihren Sieg der elften Staffel "Der Bachelor" und ihren recht kurzen Aufenthalt im SAT.1-Container bei Promi Big Brother bekannt wurde, ist für ihre direkte Art berüchtigt, was sie auch diesmal nicht verbarg. Trotz der negativen Reaktionen wirkte die gelernte Bürokauffrau in ihren Aussagen resolut und ließ sich von den Meinungen der anderen nicht entmutigen. Abseits der Kameras verfolgt die Reality-TV-Darstellerin, die bereits ihre Hüllen für den Playboy fallen ließ, eine Karriere als Social-Media-Star und teilt regelmäßig Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren knapp 155.000 Followern. Ob es ihr im Paradies nun gelingt, die anfänglichen Spannungen beiseite zu schieben und echte Verbindungen aufzubauen, bleibt abzuwarten.

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Mimi Gwozdz

RTL / Frank Beer Lukas Baltruschat, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, Influencerin