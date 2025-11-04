Das hält Gloria von der Namensänderung ihres Ex Nikola Grey

Gloria Schwesinger (33), einst bekannt als Gloria Glumac, spricht Klartext über ihren Ex-Mann Nikola (29), der erst kürzlich mit der Änderung seines Nachnamens von Glumac zu Grey Schlagzeilen machte. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Reality-Darstellerin jetzt unmissverständlich, was sie von dem öffentlichen Auf und Ab rund um Nikola und dessen Partnerin Kim Virginia Hartung (30) – jetzt Kim Grey – hält. "Puh - ehrlich gesagt, will ich gar nichts mehr groß dazu sagen ... Ich denke, die beiden haben es gut alleine geschafft, sich bei so gut wie allen komplett ins Aus zu schießen", so Gloria.

Hinter den Kulissen war der Weg zu dieser Gelassenheit aber offenbar steinig. Nach der Trennung seien Gloria und Nikola nicht im Guten auseinandergegangen, heißt es. Besonders die Scheidung habe sich endlos hingezogen, weil er wichtige Termine immer wieder verschoben habe – ein Umstand, der das Verhältnis zusätzlich belastet haben dürfte. Während Nikola mit TV-Gesicht Kim Virginia seit Monaten polarisiert und mit öffentlichen Auseinandersetzungen irritiert, hält sich Gloria mit weiteren Worten meist zurück. Statt erneut Öl ins Feuer zu gießen, lässt sie ihre knappe Einschätzung für sich stehen.

Gloria und Nikola verbindet eine gescheiterte Ehe, die seit ihrer Teilnahme an Temptation Island von der Öffentlichkeit genauestens beobachtet wurde. Nach der Trennung kam es zeitweise zu juristischen Reibereien, ehe ein merklich ruhigerer Ton einkehrte. Heute konzentriert sich Gloria auf ihren eigenen Alltag und wählt ihre Worte deutlich bedachter, wenn es um das Kapitel mit Nikola geht. Insgesamt scheint sich mittlerweile eine gesunde Distanz etabliert zu haben: eine, die Gloria guttut und Nikola den Raum lässt, seine öffentliche Geschichte auf seine Art fortzuschreiben.

Collage: Instagram / gloria.glumac, Instagram / nikola_glumac Collage: Gloria Schwesinger und Nikola Grey

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung mit ihren Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"