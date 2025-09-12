Cash Warren Händchen haltend mit Schauspielerin (20) gesehen

Cash Warren (46) wurde am Donnerstagabend in Beverly Hills an der Seite einer neuen Begleiterin gesichtet. Der Filmproduzent, der sich derzeit inmitten der Trennung von Jessica Alba (44) befindet, genoss einen entspannten Abend mit der 20-jährigen Schauspielerin Seanna Pereira, bei dem die beiden nicht davor zurückschreckten, Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das zeigen Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen. Händchen haltend besuchten sie ein lokales Geschäft, in dem sie sich Kaffee und Kekse gönnten, was für einen süßen Moment zwischen den beiden sorgte. Mit einem Altersunterschied von 26 Jahren sorgt das Paar für Aufsehen und heizt erneut Gerüchte um den Beziehungsstatus des 46-Jährigen an.

Bereits vor einigen Wochen wurden Cash und Seanna erstmals zusammen gesehen, als sie einen Abend im exklusiven Bird Streets Club in Los Angeles verbrachten – einer Location, die auch von seiner Noch-Ehefrau Jessica häufig aufgesucht wird. Die Schauspielerin scheint sich aber über das neue Glück ihres Ex-Mannes keine Gedanken zu machen, denn sie ist ebenfalls frisch verliebt. Jessica wurde mehrmals mit Danny Ramirez, bekannt aus Top Gun, gesichtet, unter anderem bei einem romantischen Kurzurlaub in Cancun und einer Party in New York. Zuletzt turtelten die zwei bei den US Open.

Das einstige Traumpaar um Jessica Alba und Cash Warren hatte nach seiner Trennung klare Vereinbarungen getroffen, wie es mit neuen Beziehungen umgehen will – vor allem im Hinblick auf die drei gemeinsamen Kinder. Laut Insidern von Us Weekly möchten sie diese von den neuen Partnern fernhalten, zumindest in der aktuellen Phase. "Jessica und Cash haben während ihrer Trennung darüber gesprochen, andere Menschen zu daten, und waren sich einig, dass das für beide in Ordnung ist", betonte eine Quelle zudem. Die Schauspielerin und der Produzent waren 16 Jahre lang verheiratet.

Getty Images Cash Warren, Produzent

Instagram / seannapereira Seanna Pereira, Schauspielerin

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba mit ihren drei Kindern, Mai 2024