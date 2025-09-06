Nico Legat und seine Laura gehen wieder getrennte Wege

Nico Legat (27) und seine Partnerin Laura haben sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Die Ex-Freundin des Reality-TV-Stars verkündete diese Nachricht überraschend in ihrer Instagram-Story. "Hallo ihr Lieben, wir möchten euch mitteilen, dass Nico und ich uns getrennt haben", schrieb sie und fügte hinzu: "Seit acht Jahren ist es immer wieder ein Hin und Her zwischen uns. Wir können nicht miteinander, aber dennoch können wir auch nie ohne einander sein." Zudem betonte sie, dass ihr Verflossener nicht fremdgegangen sei. Nico reagierte auf die Nachricht, indem er das Statement in seiner Story repostete und kurz kommentierte: "Sind im Guten auseinandergegangen. Mehr gibt's nicht zu sagen."

Die Trennung sorgt jedoch für Verwunderung unter den Fans, insbesondere in Bezug auf die Dauer der Beziehung. Einige Nutzer stellen unter einem Beitrag der beliebten Instagram-Trash-Seite "realitydings" die Frage, wie die achtjährige Beziehung mit der Tatsache vereinbar sei, dass Nico mehrere Jahre mit Sarah Liebich zusammen war. Ein Nutzer fragt verdutzt: "Seit acht Jahren, was war dann mit Sarah und Siria und wie die alle hießen?" Ein weiterer Fan stimmt zu: "Wie soll das gehen, wenn er von 2019 bis 2022, also insgesamt drei Jahre, mit Sarah Liebich zusammen war?"

Die Trennung der beiden mag für einige Fans überraschend kommen, denn noch vor wenigen Wochen schwärmten Nico und die Influencerin öffentlich voneinander. Auf Instagram postete der Reality-TV-Star ein Pärchen-Pic und widmete seiner Partnerin rührende Worte: "Danke für alles, mein Schatz. Ich liebe dich". Auch Laura zeigte sich kurz zuvor noch ganz verliebt. Sie teilte einen gemeinsamen Schnappschuss und beteuerte: "Weil ich dich genauso liebe, wie du bist. Damals und heute." Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden sogar ausgeplaudert, dass sie zusammengezogen sind. Umso größer ist jetzt die Überraschung über das plötzliche Liebes-Aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat mit seiner Freundin Laura, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Laura und Nico Legat, 2025

Anzeige