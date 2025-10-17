Aleks Petrovic sicher: Er wird Yasin Cilingir ausknocken

In wenigen Tagen wird es im Rahmen von Fame Fighting zum heiß erwarteten Duell zwischen Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) kommen. Am 18. Oktober werden die beiden Reality-TV-Stars im Ring aufeinandertreffen, um ihren Kampf auszutragen. Aleks hat sich im Interview mit Promiflash bereits kämpferisch und äußerst zuversichtlich gezeigt. "Yasin wird in der ersten oder spätestens zweiten Runde ausgeknockt werden von mir", verkündete er selbstsicher nach der Pressekonferenz. Sein Ziel ist klar: mit minimalem Energieaufwand ins Finale einziehen.

Der Gewinner des Kampfes zwischen Aleks und Yasin wird gegen den Sieger aus der Partie Tobias Pietrek gegen Juliano Fernandez antreten. Für das Finale, das über fünf Runden gehen wird, möchte Aleks gut vorbereitet sein und seine Kräfte im Vorfeld sparen. "Ich gucke natürlich von Kampf zu Kampf, ist klar. Ich fokussiere mich erst mal auf Yasin und dann auf das Finale", erklärte der Realitystar. Dabei steht für ihn schon fest, dass er den Titel holen möchte: "Ich will alles gewinnen. Ich will den Gürtel ausholen. Super Titel." Die große Motivation und Zielstrebigkeit, die der 34-Jährige an den Tag legt, lassen keinen Zweifel daran, dass er sich ehrgeizig auf den Kampf vorbereitet.

Aleks und Yasin sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Szene. Beide haben sich durch verschiedene Formate einen Namen gemacht und pflegen mittlerweile auch eine aktive Präsenz als Influencer. Aleks, der in der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP zu sehen ist, verbringt laut eigener Aussage Stunden im Fitnessstudio, was seiner sportlichen Vorbereitung auf das Event zugutekommt. Doch wenn die Kameras laufen und die Lichter angehen, zählen nicht nur Techniken und Taktik, sondern auch Nervenstärke und der Umgang mit Erwartungen.

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025