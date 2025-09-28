Sydney Sweeney und Scooter überwältigt von Kritik an Romanze

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) sorgen derzeit für Wirbel, denn Berichte über eine angebliche Romanze zwischen der Schauspielerin und dem Unternehmer haben in den letzten Wochen für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Wie Entertainment Tonight berichtet, sollen die beiden Stars eine "lockere Beziehung" führen, die sie jedoch langsam angehen möchten. Doch trotz dieser Zurückhaltung müssen sie sich mit unerwartet harscher Kritik auseinandersetzen. Laut einer Insiderquelle des Magazins fühlen sich Sydney und Scooter von der negativen Reaktion ihrer Fans und der Öffentlichkeit "überwältigt". Beide sind sich offenbar einig, dass die heftigen Reaktionen "überzogen" seien.

Die Nachricht, dass Sydney und Scooter möglicherweise ein Paar sind, kam Anfang des Monats überraschend ans Licht. Seitdem kursieren zahlreiche Spekulationen über die Natur ihres Verhältnisses. Während weder Sydney noch Scooter sich bislang öffentlich dazu geäußert haben, berichten Quellen, dass das Paar trotz der kritischen Stimmen weiterhin Zeit miteinander verbringt. "Sie nehmen sich Zeit und lassen die Dinge auf natürliche Weise geschehen", wird die Quelle zitiert. Ihr Fokus liege darauf, die gemeinsame Zeit zu genießen, ohne sich von der öffentlichen Aufregung allzu sehr beeinflussen zu lassen.

Für Sydney, die durch ihre Auftritte in Serien wie Euphoria große Erfolge feiert, und Scooter, der als Manager mit zahlreichen hochkarätigen Künstlern arbeitet, ist diese Art von öffentlicher Aufmerksamkeit sicherlich nicht neu. Erst im Sommer 2025 sorgte Sydney mit einem Werbespot für American Eagle für heftige Kritik. Grund war der Slogan "Sydney has great Jeans", der klanglich wie "great Genes" [zu Deutsch: "großartige Gene"] wirkte und daher als Anspielung auf weiße Überlegenheit und Rassismus gesehen wurde – besonders in Verbindung mit Sweeneys blond-blauäugigem Aussehen.

Andreas Rentz/Getty Images for Armani beauty, Michael Tran/Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Scooter Braun im Dezember 2024

Getty Images Sydney Sweeney im September 2025