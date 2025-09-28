Heiße Blicke: Sydney Sweeney und Scooter bei Date gesichtet

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) haben sich am Mittwochabend bei einem gemeinsamen Abendessen im italienischen Restaurant "Jon & Vinny's" in Los Angeles gezeigt. Die Schauspielerin und der Musikmogul saßen eng beieinander und wirkten völlig in ihr Gespräch vertieft. Obwohl auch Freunde mit am Tisch waren, schienen die beiden die meiste Zeit nur Augen füreinander zu haben. Die Szene bot eine vertraute Atmosphäre, wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen. Sydney schien überglücklich, als sie ihrem Tischpartner, dem ehemaligen Musikmanager, ein strahlendes Lächeln schenkte.

Gerüchte über eine mögliche Romanze kamen erstmals im Juni auf, als die beiden gemeinsam bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig gesichtet wurden. Obwohl sich Sydney und Scooter bislang nicht offiziell zu den Spekulationen geäußert haben, behauptete ein Insider gegenüber dem Magazin Star, dass der 44-Jährige in seinem Umfeld schon von einer Beziehung gesprochen hat. Beide genießen derzeit ihr Single-Leben: Die Euphoria-Bekanntheit beendete Anfang des Jahres die Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Jonathan Davino, während Scooter sich 2022 nach sieben Ehejahren von Yael Cohen scheiden ließ.

Sydney und Scooter mögen sich bislang bedeckt halten, doch ihre Auftritte werfen Fragen auf. Die 28-Jährige, die in letzter Zeit aufgrund öffentlicher Diskussionen um Werbeauftritte in der Kritik stand, und der Unternehmer, dessen Karriere durch die Auseinandersetzung mit Taylor Swift (35) geprägt ist, scheinen eine gemeinsame Wellenlänge gefunden zu haben. Nach dem angeblich gemeinsam verbrachten Labor-Day-Wochenende und den kürzlichen Treffen in Los Angeles bleibt abzuwarten, ob sich zwischen den beiden mehr entwickelt als nur Freundschaft. Fans jedenfalls spekulieren eifrig weiter.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Armani beauty, Michael Tran/Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Anzeige Anzeige

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager