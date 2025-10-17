So viel hat Marvin Manson für "Fame Fighting 3" zugenommen

Marvin Manson, bekannt als Reality-TV-Star, steht vor einer seiner größten Herausforderungen: Am 18. Oktober tritt er beim Fame Fighting 3 erneut gegen Callum Izzard an. Gegenüber Promiflash verriet Marvin, dass er für diesen Kampf einiges auf sich genommen habe. "Ich musste tatsächlich zehn Kilo hochgehen, weil er nicht runtergehen wollte", erklärte er in einem persönlichen Gespräch nach der Pressekonferenz und fügte hinzu: "Ich kämpfe also in seiner Gewichtsklasse, obwohl er mehr Erfahrung hat als ich."

Die Vorbereitungen auf den Kampf haben Marvin rund fünf bis sechs Monate gekostet. Diese Zeit war nicht immer gleich intensiv, wie er weiter erläuterte: "Da gab es mal Phasen, da war es ein bisschen extremer und dann wieder nicht so extrem, aber ich habe konstant trainiert." Neben dem Training musste Marvin jedoch auch seine Ernährung umstellen, um die zusätzlichen Kilos zuzulegen. Er sprach von einer notwendigen Balance zwischen dem Aufbau von Masse und dem harten Training, eine Herausforderung, die er nach seinen Angaben eisern gemeistert hat.

Marvin, der nicht nur durch seine TV-Auftritte, sondern auch als Stripper der Gruppe The Sixx Paxxs bekannt ist, traute sich bereits im vergangenen Jahr, gegen seinen britischen Kontrahenten in den Ring zu steigen. Im Promiflash-Interview verriet er auch den Grund für die Revanche. "Der Rückkampf findet statt, weil beim ersten Mal der Sieger unklar war. Erst mal war ich das, und dann haben viele gesagt: 'Hey, das kann nicht sein'", erinnert sich der ehemalige Temptation Island-Verführer. Es bleibt spannend, ob Marvin oder Callum den Rückkampf für sich entscheiden wird.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Juli 2025

Imago Callum Izzard und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Instagram / callumalexandre Callum Izzard, Juli 2025