Lindsey Vonn bricht Trainingslager wegen kranken Haustier ab

Lindsey Vonn (40) hat ihr Trainingslager in Chile überraschend vorzeitig beendet. Die ehemalige Skirennläuferin bereitete sich dort intensiv auf die bevorstehende Ski-Weltcup-Saison vor, die in nur elf Tagen beginnen soll. Lindsey, die mittlerweile mit Hirscher-Skiern für Red Bull antritt, bedankte sich auf ihrem Instagram-Kanal für die erfolgreiche Sommervorbereitung und richtete eine Botschaft an ihr Team und die Natur: "Danke für eine großartige Sommervorbereitung an alle, die dazu beigetragen haben – einschließlich Mutter Natur!" Noch bevor das Training offiziell abgeschlossen werden konnte, trat sie jedoch die Heimreise aus einem sehr persönlichen Grund an.

Grund für den plötzlichen Abbruch des Trainingslagers ist ihr geliebter Hund Leo. Der Vierbeiner, mit dem die US-Amerikanerin eine enge Bindung verbindet, kämpft derzeit gegen eine Krebserkrankung und wird mit Chemotherapie behandelt. "Leider musste ich einen Tag früher nach Hause fahren, um meinen Jungen Leo zu sehen", erklärte Lindsey auf Instagram. Sie zeigte sich dabei entschlossen und voller Hoffnung: "Mein Junge wird alt, aber er hält sich tapfer. Seine Stärke gibt mir Kraft. Wir schaffen das." Offenbar nimmt der Gesundheitszustand von Leo einen großen Platz in ihrem Leben ein und führte dazu, dass sie diese wichtige Phase ihrer Vorbereitung kurzzeitig unterbrach.

Lindsey, die als eine der erfolgreichsten Skiläuferinnen der Geschichte gilt, teilt immer wieder Einblicke in ihr Leben abseits der Rennpisten. Ihre Liebe zu Hunden, insbesondere zu Leo, ist für sie ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Ihr Hund begleitet sie schon lange durch Höhen und Tiefen und war auch in ihrer aktiven Sportkarriere oft an ihrer Seite. Dabei zeigt sich Lindsey stets offen für ihre Community, sei es in Bezug auf sportliche Erfolge oder private Herausforderungen. Mit ihrem aktuellen Engagement für Leo beweist die Sportlerin einmal mehr, wie wichtig ihr Familie und Tierwohl sind.

Getty Images Lindsey Vonn, 2021

Instagram / lindseyvonn Skirennläuferin Lindsey Vonn und ihr Hund Leo

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn während des Trainingslagers 2025 in Chile