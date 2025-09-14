Sydney Sweeney liebte das intensive Training für Boxrolle

Sydney Sweeney (28) hat für ihre neue Rolle im Biopic "Christy" eine bemerkenswerte Transformation hingelegt. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie Euphoria, nahm in nur dreieinhalb Monaten über 14 Kilogramm zu und beeindruckte beim Toronto International Film Festival (TIFF) mit ihrer Darstellung der legendären Boxerin Christy Martin. Im Rahmen einer Q&A-Sitzung nach der Filmpremiere erzählte Sydney laut Fox News, dass sie dreimal täglich trainierte und ihre Ernährung neben unzähligen Proteinshakes auch auf reichlich Essen der US-amerikanischen Fast-Food-Kette Chick-fil-A und Milchshakes umgestellt habe. Regisseur David Michôd bestätigte augenzwinkernd, dass "eine Menge Chick-fil-A" im Spiel gewesen sei.

Während der Dreharbeiten ließ sich Sydney auch von Christy selbst inspirieren, die sie am Set begleitete und während der Kampfsequenzen beraten hat. Die Boxlegende, bekannt als "Coal Miner’s Daughter", stand der Schauspielerin nicht nur mit kritischem Auge zur Seite, sondern beeindruckte Sydney auch mit ihrer Lebensgeschichte. Der Film beleuchtet nicht nur Christys rasanten Aufstieg, sondern auch die Schattenseiten ihres Lebens, darunter ihr turbulentes Verhältnis zu ihrem Trainer und damaligen Ehemann Jim Martin sowie dessen versuchter Mord an ihr. Sydney beschrieb es als einschüchternd und zugleich bewegend, vor Christy zu performen: "Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht."

Sydney, die ihre Fans schon zuvor mit ehrlichen Einblicken in die körperlichen Veränderungen begeisterte, fühlt sich durch die Rolle nicht nur gestärkt, sondern auch persönlich bereichert. Für das intensive Training und die damit verbundenen Herausforderungen schwärmte sie regelrecht: "Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens." Ihre Erlebnisse mit Gewichtstraining und Kickboxen führten nicht nur zu spürbar mehr Muskelmasse, sondern auch zu einer deutlich stärkeren mentalen Verfassung. Die Veränderungen an ihrem Körper betrachtete sie mit Faszination und Humor. "Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern auch riesig", gab sie kürzlich lachend zu. So hat sie nicht nur physisch, sondern auch emotional die Kraft von Christy Martin auf die Leinwand gebracht.

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025

Getty Images Christy Martin im Jahr 1996

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024