Sydney Sweeney und Scooter Braun wollen schon zusammenziehen

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) scheinen es ernst miteinander zu meinen: Die Schauspielerin und der Musikmanager planen Berichten zufolge bereits den nächsten großen Schritt in ihrer jungen Beziehung. "Sie planen, in den nächsten Monaten zusammenzuziehen", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. Einer anderen Quelle zufolge verbringen sie ohnehin schon beinahe jede freie Minute miteinander, sei es in Person oder über das Telefon, wenn sie getrennt sind. Die zwei Turteltauben sollen einen Umzug für das Ende des Jahres oder Anfang 2026 ins Auge gefasst haben.

Die Romanze begann im Sommer, als sie sich auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig kennenlernten. Seitdem schreiten die Euphoria-Bekanntheit und der Unternehmer in rasantem Tempo voran. Offenbar haben sich Sydney und Scooter schon den Segen ihrer jeweiligen Familien geholt, wie Daily Mail berichtete. Kürzlich verbrachten sie ein romantisches Wochenende am Lake Tahoe, bei dem Scooter auf die Eltern seiner Liebsten traf.

Auch wenn ihre Liebe privat voranschreitet, halten sich Sydney und Scooter mit öffentlichen Bekundungen noch zurück. Grund dafür könnte das schwierige Image des Musikmanagers sein. 2019 erwarb der New Yorker die Rechte an Taylor Swifts (35) Alben und weigerte sich, sie dem Popstar zu verkaufen. Die Neuigkeit, dass genau er nun der Mann an Sydneys Seite ist, kam bei einigen Fans deshalb nicht gut an. Ein Informant plauderte gegenüber ET aus, dass beide aktuell "überwältigt von den negativen Reaktionen" seien und ihre Liebe daher vorerst nur privat genießen.

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

IMAGO / ZUMA Press Sydney Sweeney, September 2025

Getty Images Scooter Braun, Manager