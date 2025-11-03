Live-Showdown: Olli Pocher macht Christian Wolf eine Ansage

Zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) kracht es immer wieder im Netz. Der Komiker schlug deshalb schon vor Monaten vor, ein öffentliches Gespräch zu führen. Nun spezifiziert er sein Angebot erneut in einer Instagram-Story. In seiner offiziellen Einladung erklärt der Ex-Mann von Amira Aly (33): "9. oder 10. Dezember in Berlin. Such dir einen Tag aus." Olli sei es egal, ob sie daraus eine Charity-Veranstaltung machen oder nicht. Der Fitnessunternehmer dürfe sogar eigenständig 750 Personen einladen, und damit die Hälfte des Saals füllen, wenn er sich dadurch wohler fühle.

Der Social-Media-Star und der Moderator verhandeln schon lange über die genauen Umstände eines Treffens. Christian betonte in der Vergangenheit, dass er bereit für eine Diskussion sei, dies jedoch am liebsten ohne Medienspektakel hinter sich bringen würde. Im Netz warf er seinem Kontrahenten vor: "Scheinbar hat er nun Angst vor einem echten Gespräch. Zu zweit. Ohne Performance. Nur mit Inhalt. Dabei hat er es doch selbst so oft herausposaunt."

Inhaltlich geraten der begeisterte Sportler und Olli vor allem bei den Themen Gesundheit und Familie aneinander. Nach der Geburt von Christian und Romina Palms (26) Tochter Hazel teilte der Unternehmer ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem Produkte seiner Marke für Nahrungsergänzungsmittel zu sehen waren. Der TV-Star schimpfte daraufhin im Netz: "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst..."

ActionPress, Instagram / christianwolf Collage: Oliver Pocher und Christian Wolf

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025