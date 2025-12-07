Babypfunde: Cedric Beidinger schreibt Eliza Ernährungspläne

Eliza Klenner, bekannt als Social-Media-Star, strahlt überglücklich: Ihr Baby ist gerade einmal zwei Monate alt und bereits jetzt hat sie fast alle Schwangerschaftskilos wieder verloren. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Verlobten Cedric Beidinger (32), der bekanntlich viel Wert auf Fitness legt. "Cedric schreibt mir Ernährungspläne und wir setzen das zu Hause um", erzählt sie im Promiflash-Interview. Gemeinsam planen die beiden, bald auch wieder ins Fitnessstudio zu gehen, sobald sie jemanden finden, der für kurze Zeit auf ihre Tochter Leni aufpasst.

Trotz aller Bemühungen betont Eliza, dass sie sich keinen Druck macht. "Ich muss nicht perfekt aussehen. Ich bin eine Mama und dementsprechend bin ich so glücklich, wie ich bin", erklärt sie selbstbewusst. Ihr gehe es vor allem darum, ein gesundes Selbstbild zu pflegen und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren – und dabei spielen eben sowohl Ernährung als auch Sport eine wichtige Rolle. Die Influencerin ist mit Tochter Leni bereits zum dritten Mal Mutter geworden, für ihren Partner ist es das erste Kind.

Die frohe Botschaft, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat, verkündete Cedric damals stolz. Eliza meldete sich zuvor noch aus dem Kreißsaal und verriet im Netz: "Von mir aus kann es losgehen." Wenig später bestätigte der 32-Jährige gegenüber Promiflash die Geburt und freute sich, dass es Mutter und Tochter gut geht. Auch die ersten gemeinsamen Momente mit ihrer Kleinen hielten die beiden auf Social Media fest und ließen die Fans so an ihrem Familienglück teilhaben.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

Promiflash Cedric Beidinger und seine neue Freundin Eliza

Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025