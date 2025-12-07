Royals
Babypfunde: Cedric Beidinger schreibt Eliza Ernährungspläne

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Eliza Klenner, bekannt als Social-Media-Star, strahlt überglücklich: Ihr Baby ist gerade einmal zwei Monate alt und bereits jetzt hat sie fast alle Schwangerschaftskilos wieder verloren. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Verlobten Cedric Beidinger (32), der bekanntlich viel Wert auf Fitness legt. "Cedric schreibt mir Ernährungspläne und wir setzen das zu Hause um", erzählt sie im Promiflash-Interview. Gemeinsam planen die beiden, bald auch wieder ins Fitnessstudio zu gehen, sobald sie jemanden finden, der für kurze Zeit auf ihre Tochter Leni aufpasst.

Trotz aller Bemühungen betont Eliza, dass sie sich keinen Druck macht. "Ich muss nicht perfekt aussehen. Ich bin eine Mama und dementsprechend bin ich so glücklich, wie ich bin", erklärt sie selbstbewusst. Ihr gehe es vor allem darum, ein gesundes Selbstbild zu pflegen und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren – und dabei spielen eben sowohl Ernährung als auch Sport eine wichtige Rolle. Die Influencerin ist mit Tochter Leni bereits zum dritten Mal Mutter geworden, für ihren Partner ist es das erste Kind.

Die frohe Botschaft, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat, verkündete Cedric damals stolz. Eliza meldete sich zuvor noch aus dem Kreißsaal und verriet im Netz: "Von mir aus kann es losgehen." Wenig später bestätigte der 32-Jährige gegenüber Promiflash die Geburt und freute sich, dass es Mutter und Tochter gut geht. Auch die ersten gemeinsamen Momente mit ihrer Kleinen hielten die beiden auf Social Media fest und ließen die Fans so an ihrem Familienglück teilhaben.

Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer
Cedric Beidinger
Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer
Cedric Beidinger und seine neue Freundin Eliza
Promiflash
Cedric Beidinger und seine neue Freundin Eliza
Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025
Instagram / DRrilvMjEhS
Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025
Wie findet ihr, dass Cedric Eliza Ernährungspläne schreibt?
